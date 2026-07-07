Pistoletazo de salida a la temporada 26/27 en el Espanyol

El RCD Espanyol 26/27 echa a rodar este martes. La plantilla blanquiazul pone fin a sus vacaciones y regresa hoy al trabajo con la primera de las dos jornadas de pruebas médicas y físicas.

Los futbolistas del primer equipo, junto con un grupo de jugadores del filial y aquellos que regresan de cesión, arrancan el nuevo curso futbolístico con los habituales exámenes médicos.

La plantilla se dividirá este martes en dos grupos: uno de ellos acudirá a la Clínica Corachan para pasar las pruebas médicas, mientras que el otro grupo está citado en la Ciutat Esportiva Dani Jarque para pasar las pruebas físicas en las instalaciones del club. Y el miércoles, como viene siendo habitual en los últimos años, se invertirá el orden.

Cabe recordar que el Espanyol volverá a pisar césped el próximo jueves con la primera sesión de entrenamiento dirigida por Manolo González, a partir de las 9:30 horas en Sant Adrià, y se desplazará a Navata del 15 al 22 de julio para realizar el stage.

En ese sentido, desde este mismo 7 de julio y hasta el fin de semana del 15/16 de agosto, tendrá lugar la pretemporada blanquiazul, un total de 39 o 40 días de preparación antes de debutar en LaLiga frente al Levante en el RCDE Stadium.

Presentación de Calatrava

Por otro costado, también este martes tendrá lugar la presentación de Álex Calatrava como primer fichaje de la 'era Monchi'.

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El ex del Castellón comparecerá ante los medios en el RCDE Stadium a partir de las 12:00 horas en una semana en la que se espera el anuncio oficial de otras incorporaciones como las de Hartman o Gabriel Moscardo.