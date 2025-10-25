Pistoletazo de salida a la fiesta perica

El Espanyol cumple 125 años de historia el próximo martes 28 de octubre, pero el equipo perico quiere dar el pistoletazo de salida a esta celebración en el partido de este sábado contra el Elche (16:15 h). No será un partido cualquiera, sino que la previa, e incluso el encuentro, se disputará en un contexto de festividad por el aniversario perico.

Sin embargo, tanto Manolo González como los jugadores están centrados en lo que ocurra sobre el terreno de juego. El Espanyol aterriza a esta cita después de ganar en el campo del Oviedo, donde, por fin, encontró premio al buen juego que había plasmado en las últimas jornadas. Con los goles de Kike García y Pere Milla, los blanquiazules sumaron tres puntos muy importantes de cara a sus aspiraciones ligueras.

Pese al buen arranque de temporada, el vestuario perico sigue teniendo claro que el objetivo es mejorar la pasada campaña, en la que se consiguió la salvación en la última jornada con una victoria contra la UD Las Palmas. Pero este inicio de curso permite a los aficionados más optimistas incluso pensar en una hipotética clasificación a competición europea.

Las dos revelaciones de LaLiga

En estos momentos, el Espanyol se encuentra en la sexta posición de la clasificación, con quince puntos, y una diferencia de nueve respecto a la zona de descenso. Los pericos registran cuatro victorias, tres empates y dos derrotas, sin embargo, saben de la dificultad de sumar en un campeonato muy igualado en el que la mayoría de partidos se deciden por pequeños detalles.

La moral y la confianza del equipo blanquiazul es alta, y el ambiente que se respira es prácticamente inmejorable. Sin embargo, el sábado se verán las caras en el RCDE Stadium con una de las grandes revelaciones de la Liga. Tras subir la pasada temporada y con Eder Sarabia en el banquillo, el Elche está siendo una de las notas positivas de este inicio de curso, seguramente de las mayores sorpresas junto al Espanyol precisamente.

El equipo ilicitano se sitúa en séptima posición, con 14 puntos, justo por detrás de los blanquiazules. No está siendo nada sencillo batir al Elche este curso, aunque es cierto que su rendimiento baja considerablemente lejos de casa. Los de Sarabia no han ganado a domicilio, con una derrota (Alavés) y tres empates (Atlético de Madrid, Osasuna y Sevilla) cuando han competido como visitantes. Eso sí, cabe destacar que ha logrado puntuar en escenarios tan exigentes como el Metropolitano, el Sánchez Pizjuán y El Sadar.

Todavía sin Puado

Además, los catalanes se han mostrado muy sólidos en su estadio esta campaña, con tres victorias, un empate y una dolorosa derrota. Tan solo el Betis ha sido capaz de llevarse los tres puntos de Cornellà, en un partido que acabó con un penalti fallado por Javi Puado en el último minuto de juego. Precisamente, el Espanyol tendrá que seguir lidiando con la baja del capitán perico, que sigue recuperándose de sus problemas físicos.

En ese sentido, Manolo González podría volver a apostar por juntar de inicio a los dos '9', Roberto Fernández y Kike García, como ya realizó en el campo del Oviedo. Otra de las opciones para sustituir a Puado es decantarse por un hombre de banda como Jofre Carreras, Antoniu Roca o Luca Koleosho. Hay múltiples alternativas para la ofensiva perica.

Por su parte, la principal novedad en el Elche es el regreso del central austriaco David Affengruber, sancionado la pasada jornada. También regresa Héctor Fort, quien ya ha superado unos problemas musculares. Las únicas ausencias son las Grady Diangana y Bambo Diaby, con problemas musculares, y Yago de Santiago, cuyo regreso al equipo tras una grave lesión de rodilla en enero, aún se hará esperar.

En cuanto al balance de enfrentamientos directos, el Espanyol le tiene tomada la medida al Elche cuando juega como anfitrión. El cuadro ilicitano, en toda su historia, únicamente ha podido ganar en dos ocasiones en el feudo blanquiazul: en la 2021-22 (1-2) y en la 1965-66 (0-3). El último precedente hace dos temporadas en Segunda, acabó con triunfo local en el RCDE Stadium (2-0). Pero la historia poco tiene que ver con el presente.

Los actos de celebración

Este sábado, con motivo del partido entre el RCD Espanyol y el Elche CF, el club conmemorará su 125º aniversario con una jornada festiva que se vivirá en los alrededores del RCDE Stadium. Para esta ocasión, la Fan Zone RCDE ampliará tanto su horario como su espacio, ofreciendo actividades desde las 12:00 h y hasta las 20:00 h, con el objetivo de que los aficionados disfruten de la celebración antes, durante y después del encuentro.

La zona de ocio se extenderá desde la explanada frente a la RCDE Store hasta las taquillas, con una programación que combinará actividades, música y gastronomía para todas las edades. Entre las propuestas más destacadas figura una comida popular organizada por Aramark.

La Fan Zone contará también con una amplia oferta gastronómica, con vermutería, food trucks, frankfurts y una crepería. La música será otro de los grandes atractivos de la jornada, con dos escenarios en los que varios DJs animarán el ambiente durante todo el día.

Asimismo, se habilitarán zonas familiares y de entretenimiento con futbolines, hinchables, juegos de madera gigantes y la carpa de DISCAN. La FCPE y los Voluntarios RCDE colaborarán con diversas actividades, como una portería de puntería, pintacaras blanquiazules y globos para los más pequeños.

Por último, tanto en el interior como en el exterior del estadio se pondrá a la venta el cupón conmemorativo de la ONCE por el 125º aniversario del RCD Espanyol, que ya se presentó en el anterior encuentro disputado en el RCDE Stadium.