A Piqué 'le gusta' el récord del Barça contra el Espanyol

El derbi catalán volvió a teñirse de blaugrana. El FC Barcelona se impuso con claridad al RCD Espanyol (4-1) en un partido que refuerza su liderato y le acerca al título de Liga. El conjunto de Hansi Flick dominó el encuentro desde el inicio, con un doblete de Ferran Torres y el protagonismo creciente de Lamine Yamal, decisivo con asistencias y gol en la recta final.

Con este triunfo, el equipo de Hansi Flick no solo suma tres puntos clave, sino que también envía un mensaje claro en la lucha por el campeonato, manteniendo una dinámica positiva en el tramo decisivo de la temporada. Por su parte, el Espanyol continua sin ganar en 2026 y se acerca peligrosamente con el paso de las jornadas a la zona de descenso.

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 4 - 1 RCD Espanyol de la jornada 31 de LaLiga EA Sports / LALIGA

Más allá del resultado, el choque volvió a estar marcado por la tensión típica de un derbi, con cánticos contra el rival desde la grada y reproches posteriores entre protagonistas de ambos equipos.

En este contexto, Gerard Piqué volvió a irrumpir en escena. El excentral azulgrana, un habitual en las redes sociales, celebró el triunfo destacando un dato especialmente hiriente para el entorno perico: el Barça encadena 30 partidos de Liga sin perder ante el Espanyol, la mejor racha de su historia frente a un mismo rival.

Tras conocer ese dato, Gerard Piqué no dudó en compartir la efeméride con sus seguidores a través de su perfil personal en ‘X’, acompañando la publicación con un emoticono de corazón. Un gesto breve que, como suele ocurrir en este tipo de mensajes, generó una notable repercusión entre los usuarios de la red social.

No es la primera vez que Piqué utiliza las redes para lanzar dardos al vecino ciudadano, y su publicación no pasó desapercibida entre aficionados y entorno blanquiazul. La figura de Piqué ha estado históricamente ligada a episodios de tensión con el Espanyol. Durante su etapa como jugador del Barça, participó en distintos episodios polémicos que fueron interpretadas de forma diversa, y que contribuyeron a intensificar la rivalidad entre ambas aficiones.

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Con este nuevo capítulo, queda claro que, aunque ya no esté sobre el césped, Piqué sigue teniendo un papel relevante en la narrativa del derbi barcelonés. Sus comentarios y publicaciones continúan generando repercusión, manteniendo viva una rivalidad histórica que se alimenta tanto de lo que ocurre en el terreno de juego como de todo lo que lo rodea.