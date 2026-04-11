El pique final que calentó el derbi: "Se ha visto el respeto que tienen"

Este Barça-Espanyol del Camp Nou estuvo muy alejado de toda la polémica que se vivió en la primera vuelta en Cornellà-El Prat, pero un derbi es un derbi, algo que quedó patente al finalizar el encuentro.

Fueron varios los piques que se vieron dentro del terreno de juego, típicos de un partido de alto voltaje entre dos equipos de la misma ciudad. Omar El Hilali se enganchó con Gavi en la banda y Fermín tuvo algún que otro encontronazo con Pol Lozano.

Casualidad o no, todos ellos precisamente canteranos de sus respectivos clubes. Pero la polémica no se quedó en el terreno de juego y fue una vez finalizado el encuentro cuando Gavi arremetió contra Pere Milla hasta que Xavi Espart y Rubén Sánchez aparecieron para separarlos.

Posteriormente fueron Pol Lozano y Cancelo los que se enzarzaron en una discusión antes de que el capitán perico apareciese ante los micrófonos de DAZN.

El mediocentro blanquiazul no quiso explicar lo sucedido, pero sí dejó un mensaje dirigido a los futbolistas azulgranas: "No, da igual, son acciones de fútbol. Se ha visto delante de todos el respeto que tienen hacia nosotros, hacia otros compañeros de profesión. Y ya está".

Ya sobre el partido, Lozano aseguró que fue "jodido, competido". "Hemos estado muy cerca, pero nos han matado pequeños errores. Debemos estar muy orgullosos del trabajo que hemos hecho”, añadió, y dejó claro que el equipo "cada vez" se encuentra "mejor": “Con la temporada que llevamos, jodidos. Cada vez nos encontramos mejor, estamos convencidos de que más pronto que tarde llegará la victoria”.

Sobre el enganchón al finalizar el encuentro se pronunció también Manolo González, que parecía no saber nada del tema pero que dejó claro que "cuando pierdes tienes que tragar".

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"Pasa lo de siempre, cuando ganamos todos somos pistoleros, no hay más. En el 85' estamos más cerca del cementerio de Les Corts que en el Camp Nou, y en el 87' somos todos más valientes que la hostia. Ya está, no hay más. Cuando pierdes te la tienes que comer, cuando te vacilan cuando pierdes te la tienes que comer. Toca tragar", sentenció el técnico perico.