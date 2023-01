Pierre-Gabriel: "No puedes rechazar a un club histórico como el Espanyol"

El nuevo fichaje del conjunto blanquiazul ha sido presentado en el RCDE Stadium esta mañana El lateral diestro explicó su llegada a LaLiga como "un gran reto" y destacó su polivalencia en la zona defensiva

El lateral derecho Ronaël Pierre-Gabriel afirmó este lunes, en su presentación como nuevo futbolista del Espanyol en el RCDE Stadium, que no pudo "rechazar" la oferta de "un club histórico" como el blanquiazul.

El futbolista francés llega cedido hasta el final de temporada, con opción de compra. Es propiedad del Mainz 05 alemán, pero estaba jugando a préstamo en el Estrasburgo galo. Ante la opción de recalar en Cornellà-El Prat, el jugador no se lo pensó: "Venir aquí era un reto y ahora debo demostrar mi valía en los partidos".

Ronny, ya que así quiere que le llamen, insistió en que puede actuar en ambos carriles de la defensa: "Tanto en equipos franceses como alemanes he jugado de lateral izquierdo. Me adapto y me desenvolveré donde me digan. Me gusta una línea de cuatro, pero puedo adaptar a defensa de cinco".

Una de las prioridades ahora es intentar adaptarse lo más rápidamente posible al fútbol de LaLiga. De hecho, el francés ya pudo comprobar como espectador, en el RCDE Stadium y contra el Betis (1-0), el tipo de juego que le espera. Pierre-Gabriel destacó la "técnica y la intensidad" del fútbol en Primera división.

Por su parte, el director deportivo del Espanyol, Domingo Catoira, destacó la polivalencia del nuevo jugador del equipo: "Es un soldado más y nos hará todavía más versátiles en el equipo camaleónico que estamos siendo y queremos ser en el futuro. Le deseamos una pronta adaptación y seguro que la va a tener".