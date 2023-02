¿Qué pierde el Espanyol sin Joselu?

El conjunto blanquiazul ha anunciado que el gallego sufre una lesión en los isquiotibiales El delantero es el máximo realizador del equipo blanquiazul con once dianas y segundo del campeonato tras Lewandowski

Diego Martínez pierde a su hombre gol, a su referencia, al futbolista que más puntos le ha dado esta temporada. Joselu Mato estará de baja unas cuantas semanas. El delantero gallego, que ya se perdió el duelo ante Osasuna, deja al Espanyol huérfano de pólvora. No en vano el ex del Alavés ha anotado once de los veinticuatro tantos que ha logrado el cuadro perico esta temporada, lo que le permite ser segundo en la lista de máximos artilleros tras Robert Lewandowski.

El delantero terminó tocado el partido ante el Almería del pasado 27 de enero. No obstante, apuntaba a titular en el siguiente enfrentamiento ante Osasuna tras haberse recuperado. Pero las alarmas saltaron el mismo sábado a pocas horas de dar comienzo el duelo ante los rojillos.

El Espanyol anunciaba que Joselu no iba a poder participar en dicho encuentro por problemas musculares. Pese a los rumores sobre una posible lesión más grave que unas simples molestias, el club perico no anunció nada sobre su estado hasta este mismo martes por la tarde.

“Las pruebas realizadas a Joselu Mato confirman que el delantero blanquiazul sufre una lesión en los músculos isquiotibiales de la pierna izquierda”, rezaba el comunicado perico, que tampoco ofrecía un tiempo estimado de baja: “Su evolución marcará su disponibilidad”.

Queda confirmado que el delantero gallego, que ya no pudo estar presente ante Osasuna el pasado sábado, no podrá estar disponible para el partido del lunes en el RCDE Stadium ante la Real Sociedad. Desde ayer mismo, Joselu se puso a disposición de los servicios médicos del conjunto blanquiazul para regresar cuanto antes, aunque es seria duda para los dos duelos clave ante Elche y Mallorca para cerrar el mes de febrero.

Un paso adelante

Con la baja de Joselu, Puado y Braithwaite tienen una gran oportunidad para dar un paso adelante y liderar al equipo en el aspecto ofensivo. El danés, que ya anotó un tanto ante Osasuna y acumula cinco goles en Liga, pasará a ser la referencia ofensiva tras jugar prácticamente toda la temporada pegado a la banda derecha, en un 4-2-3-1 con Puado en el otro costado.

Montes se recupera

Quien sí parece estar recuperándose es César Montes. En el mismo comunicado, el Espanyol informaba de que el central mexicano, que tuvo que ser sustituido en la primera mitad ante Osasuna por un golpe en la cabeza con Budimir, “evoluciona favorablemente”.