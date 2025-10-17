Piden un mosaico en Sarrià para conmemorar los 125 años del RCD Espanyol

Daniel Sirera, presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, ha propuesto conmemorar los 125 años del RCD Espanyol con la instalación de una réplica del mosaico que decoraba la entrada del antiguo estadio de Sarrià. Esta iniciativa no solo pretende celebrar el aniversario del club, el próximo 28 de octubre, sino también mantener viva la memoria del histórico campo de Sarrià, que fue el hogar del Espanyol durante 70 años (1923-1997).

En una rueda de prensa celebrada en los jardines del antiguo estadio, Sirera presentó la imagen del mosaico, que mostraba el escudo del Espanyol junto a la figura de un jugador blanquiazul. Este emblema adornó la fachada principal de Sarrià hasta su demolición en 1997.

“El Espanyol no es solo un club, es parte de la memoria colectiva de Barcelona. En Sarrià se vivieron momentos inolvidables, como partidos del Mundial 82, de los Juegos Olímpicos del 92 o el primer gol de la historia de la Liga, marcado por Pitus Prats en 1929. Este estadio forma parte de la historia de la ciudad y merece ser reconocido”, afirmó Sirera.

El dirigente popular añadió que “el deporte construye ciudad; rendir homenaje al Espanyol es también reconocer a su gente y a las generaciones de barceloneses que sienten estos colores con orgullo. Este mosaico será un monumento que unirá pasado y futuro, y devolverá al barrio un símbolo que nunca debió perderse”.

Sirera recordó además que “Barcelona es una ciudad con una gran tradición deportiva, que debe reconocer a todos sus clubes históricos como parte de su patrimonio y riqueza cultural, reflejo de la pluralidad deportiva de la ciudad”.

Actualmente, el único vestigio visible del antiguo estadio es una placa colocada en 2023 con motivo de su centenario, que ha sido objeto de vandalismo en varias ocasiones y no refleja la relevancia del Espanyol en la historia del fútbol español.

Tras comunicar la iniciativa al club y obtener su aprobación, el Grupo Municipal Popular presentará oficialmente la propuesta en la próxima Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deporte, prevista para el 21 de octubre, con el objetivo de solicitar este reconocimiento para el RCD Espanyol y su legado en Sarrià.