Pickel, sancionado con un partido por la expulsión en Mallorca

La visita a Mallorca dejó secuelas importantes en el Espanyol. El conjunto blanquiazul sumó una nueva derrota y prolonga su mala racha, todavía sin estrenar el casillero de victorias en lo que va de año. Como ya ha ocurrido en otras jornadas, el equipo se sintió perjudicado por una decisión arbitral controvertida que terminó por desactivar cualquier opción de reacción.

El partido también dejó otra noticia negativa en forma de expulsión. Charles Pickel vio la tarjeta roja directa tras una dura entrada sobre Omar Mascarell. La acción, sancionada inicialmente con amarilla, fue revisada por el VAR, que instó al colegiado a corregir su decisión y mostrar la expulsión.

Las consecuencias no se han hecho esperar para el Espanyol. El club perico ya conoce la sanción del futbolista, que deberá cumplir un partido de suspensión, según la resolución disciplinaria: “1 partido de suspensión por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo”.

Además, el acta arbitral recogió otro incidente en el minuto 72, cuando fue expulsado un miembro del cuerpo técnico blanquiazul. Se trata del fisioterapeuta Daniel Marco Lafuente, sancionado en aplicación del Código Disciplinario tras sus protestas al equipo arbitral. La resolución es más dura en este caso: “2 partidos de suspensión por protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a”.

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Un desenlace que agrava la situación del Espanyol, tanto en lo deportivo como en lo disciplinario. A la falta de resultados se suma ahora la bajas obligada de Pickel, en un momento delicado en el que el equipo necesita reaccionar cuanto antes para revertir la dinámica y evitar que la temporada se complique todavía más.