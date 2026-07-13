ESPANYOL
La perla del Espanyol se va al Burnley: Lluc Castell rumbo a Inglaterra
El extremo, que debutó con el primer equipo blanquiazul en la última jornada de LaLiga, emprende su primera experiencia internacional en Inglaterra
El RCD Espanyol ha llegado a un acuerdo con el Burnley FC para el traspaso de Lluc Castell al conjunto inglés. El canterano, que debutó con el primer equipo en la última jornada de LaLiga ante la Real Sociedad, pone rumbo a Inglaterra para afrontar un nuevo reto y seguir creciendo profesionalmente.
El futbolista de Sitges llegó al club blanquiazul en la temporada 2022-2023, procedente del Nàstic de Tarragona. Durante estas cuatro campañas se ha formado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, donde completó su etapa juvenil antes de dar el salto al Espanyol B hace dos temporadas.
Lluc Castell ha sido un habitual en los entrenamientos del primer equipo bajo las órdenes de Manolo González y su constante progresión, esfuerzo y destreza, tuvo recompensa el pasado mes de mayo, cuando debutó oficialmente en Primera División durante la última jornada del campeonato liguero.
Ya ha debutado con su nuevo equipo
El joven, de 19 años, ya ha disputado sus primeros minutos con el Burnley durante la gira de pretemporada por Estados Unidos. Lo hizo en la segunda mitad del amistoso frente al Columbus Crew de la MLS, que terminó con empate 1-1.
Esta será la primera experiencia internacional del extremo, que competirá en la Championship, la segunda división en Inglaterra y la máxima competición futbolística de la English Football League, con el objetivo de lograr el ascenso a la Premier League junto a su nuevo equipo.
Tres temporadas con el conjunto inglés
El prometedor atacante ha firmado un contrato para las próximas tres temporadas con el conjunto de Nicky Hayen y se convierte en el primer fichaje del Burnley en este mercado de verano de 2026.
En el comunicado oficial de su incorporación, el club inglés le dedicó un mensaje de bienvenida: "Todos en el Burnley Football Club queremos dar la bienvenida a Lluc a Turf Moor y desearle la mejor de las suertes".
Mensaje de despedida para la afición perica
Antes de poner punto final a su etapa en el Espanyol, Lluc Castell quiso despedirse del club y de la afición a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que aseguró marcharse con "el corazón lleno de recuerdos y con el orgullo de haber podido defender esta camiseta tan especial".
"Ha llegado el momento de decir adiós. No es fácil, porque aquí he crecido mucho, tanto futbolística como personalmente, y eso ha sido gracias a todos vosotros".
"Quiero agradecer también a todos los entrenadores y a sus cuerpos técnicos la confianza y el apoyo que me han dado, ayudándome a cumplir el sueño de debutar en Primera División".
"Y una mención muy especial a Javi Peña, Ramon y Carles Casanova, por el trato tan cercano que siempre han tenido conmigo y por todo lo que me han ayudado a lo largo de estos años. Me voy con el corazón lleno de recuerdos y con el orgullo de haber podido defender esta camiseta tan especial. Siempre llevaré estos colores conmigo. Gracias por todo".
De este modo, el Espanyol y Lluc Castell separan sus caminos tras cuatro temporadas de vinculación, una etapa en la que el futbolista también logró convertirse en internacional con las categorías inferiores de la selección española y dar el salto al fútbol profesional.
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