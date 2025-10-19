De pericos a 'Delfines': la delantera más letal del Espanyol

A finales de los años sesenta, el RCD Espanyol vivió una de las etapas más brillantes de su historia futbolística gracias a una delantera talentosa. Y recordada. Porque para que algo perdure en el tiempo requiere un mote tan sonoro como memorable. Es así como, a día de hoy, por can perico aún se evocan a 'Los Cinco Delfines': Carmelo Amas, Marcial Pina, Cayetano Re, José María Rodilla y José María García Lavilla.

El origen de aquel conjunto ofensivo se sitúa en 1966, con la llegada a la presidencia de Joan Vilà i Reyes. El nuevo dirigente apostó decididamente por rejuvenecer la plantilla y dotarla de mayor calidad técnica, alejándose de la tendencia de fichar figuras veteranas que ya habían pasado su mejor momento.

El giro estratégico había comenzado, en realidad, dos años antes, cuando el club, junto al veterano Alfredo Di Stéfano, incorporó al joven salmantino Rodilla, procedente del Real Valladolid. Aquella operación marcó un punto de inflexión y abriría la puerta a una nueva generación de jugadores prometedores.

LA MEJOR LIGA DE SU HISTORIA

Durante la temporada 1965-1966, el Espanyol reforzó su línea ofensiva con Carmelo Amas, procedente de la Real Sociedad, y José García, llegado del Real Oviedo. Ambos fichajes consolidaron el proyecto de renovación. Al año siguiente, el club completaría el quinteto legendario con dos incorporaciones de peso: el delantero paraguayo Cayetano Ré, procedente del FC Barcelona, y el talentoso Marcial Pina, fichado del Elche CF. Estos cinco nombres -Rodilla, Amas, José María, Ré y Marcial- formarían el núcleo de lo que sería conocido para siempre como los 'Delfines'.

Juntos disputaron tres temporadas memorables. Su fútbol llevó al Espanyol hasta un meritorio tercer puesto en la Liga 1966/67, el mejor resultado en la competición doméstica de su historia. Incluso tras la marcha de Marcial Pina al Barça, el resto del grupo continuó defendiendo la camiseta blanquiazul hasta comienzos de los años setenta. Incluso el delantero Ramón Miralles se uniría más tarde al conjunto, ganándose el sobrenombre del 'sexto delfín'.

El nombre que los inmortalizó nació de un malentendido lingüístico. El periodista José María Ducamp los bautizó como 'Delfines' en el sentido de “herederos” o sucesores de otra línea ofensiva mítica del fútbol español: los 'cinco magníficos' del Real Zaragoza, formada por Canario, Santos, Marcelino, Villa y Lapetra. Pero el público y la prensa interpretaron erróneamente el término, asociándolo al mamífero marino, probablemente influidos por la popularidad de la serie televisiva 'Flipper'. Así, entre confusión y cariño, aquel nombre simbólico arraigó para siempre en la memoria del espanyolismo.