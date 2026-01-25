Pérez Burrull lo tiene claro: "Primero hace falta y luego exagera la caída"

La noche en Mestalla volvió a dejar al Espanyol en el centro de la polémica arbitral. Después de varias jornadas marcadas por decisiones controvertidas, el conjunto blanquiazul sufrió otro golpe en un final de partido cargado de tensión. El encuentro parecía encaminado a resolverse sin sobresaltos, pero una acción en el tiempo añadido acabaría decidiendo el resultado y reabriendo el debate sobre el uso del VAR.

El desenlace dramático llegó ya en el descuento. Tras una acción ofensiva del Valencia, Lucas Beltrán cayó dentro del área tras contactar con Rubén Sánchez y el colegiado señaló un penalti muy discutido. Largie Ramazani fue el encargado de ejecutarlo y no falló desde los once metros en el 94′, provocando la euforia en Mestalla y certificando el 3-2 definitivo.

El Espanyol, enfadado con la decisión de Alejandro José Hernández

Este nuevo episodio se suma a lo ocurrido días antes en Cornellà-El Prat frente al Girona, donde también se cuestionó con dureza la actuación arbitral. Si en aquel partido fueron dos penaltis muy protestados, especialmente el señalado sobre Asprilla, los que situaron al árbitro en el foco, ante el Valencia la polémica volvió a repetirse con una pena máxima precedida, según el Espanyol, de una falta clara no señalada.

En este contexto, Manolo González, que ya había criticado la actuación de Galech Apezteguía en la jornada anterior, optó esta vez por medir sus palabras para evitar mayores consecuencias. Aun así, dejó varias declaraciones que reflejan su visión del momento que atraviesa el fútbol español.

“Intentaré no hablar mucho del tema arbitral porque puedo perjudicar al equipo y a mí mismo. La acción más grave del 3-2 es la falta previa al penalti. Nosotros como equipo no lo podemos controlar esto”, explicó el técnico gallego tras el encuentro.

El entrenador blanquiazul también ironizó sobre el funcionamiento del VAR. "Que te voy a decir. Cuando hablas perdiendo parece que hablas porque pierdes. No sé si han ido al VAR. Igual han ido al bar del gol norte o del gol sur. A ese puede que hayan ido. Se me escapa todo esto. No sé para qué sirve el VAR ni para qué funciona. Hay muchas cosas que no comprendo. Da igual, no pasa nada", añadió.

El malestar también se trasladó al vestuario. Edu Expósito recordó precedentes similares vividos en Mestalla y mostró su frustración tras el pitido final. "Es increíble. Siempre que venimos aquí pasa lo mismo. Algo pasa. El partido estaba igualado, la última jugada no es suficiente. El otro día nos pasó lo mismo. Nos vamos muy cabreados", afirmó.

El análisis arbitral

La acción del minuto 94 fue duramente cuestionada por Alfonso Pérez Burrull en los micrófonos de Radio MARCA. El excolegiado, con una dilatada trayectoria en Primera División, fue claro al considerar que el VAR debía haber intervenido de forma decisiva para corregir la decisión tomada sobre el césped por el colegiado.

"El VAR tiene que intervenir. Hay falta previa de Ramazani y me fijo en la caída exagerada de Beltrán. No tiene posibilidad de jugar el balón y es el propio jugador del Valencia el que hace la falta sobre Rubén Sánchez", explicó Pérez Burrull durante el programa ‘Marcador’ de Radio MARCA, subrayando que la acción estaba viciada desde su inicio y que, por tanto, el penalti no debía haberse señalado.

El analista arbitral insistió en que la infracción previa invalida cualquier acción posterior dentro del área, independientemente del contacto final. Además, recalcó que Beltrán no tenía opción real de disputar el balón y que su forma de caer fue determinante en la interpretación errónea de la jugada por parte del árbitro principal.

Pérez Burrull lamentó que, pese a contar con las repeticiones y los diferentes ángulos que ofrece el videoarbitraje, no se revisara con mayor profundidad una acción tan determinante para el resultado final.