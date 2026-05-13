'Peremillazo' al Athletic y fin a la mala racha del Espanyol

Si Batman es el héroe que Gotham perece, pero no el que necesita, Pere Milla es el que el Espanyol quería, anhelaba, buscaba, necesitaba... y consiguió. El equipo blanquiazul volvió a ver una victoria tras mucho sudor, lágrimas y 18 eternas jornadas, abonándose con ambas manos al pie derecho de un Pere salvador para vencer al Athletic (2-0) en la caldera llamada RCDE Stadium. Kike García, sobre el final, redondeó el trabajo.

El tópico de 'final anticipada' quizá no era tan manido en las cercanías de Cornellà-El Prat. Porque no había título en juego, pero lo mucho que se podía perder ante los rojiblancos era suficiente para tomarse el choque como, en efecto, una 'final' de las tres que quedan. El club, consciente, promovió el lema 'Fe, Valor y Honor' en la previa, misma que tuvo un ambiente inmejorable con la afición entregada y haciendo lo suyo.

Fue por ello que salió el equipo blanquiazul a por todas. En cinco minutos, dos cabalgadas furiosas de un Rubén Sánchez que se ha afianzado poco a poco en el extremo derecho. La primera, un centro que no encontró rematador; la segunda, un rebote que cazó Urko para comenzar a buscar a Unai Simón. Se preocupaba en la banda Ernesto Valverde -vitoreado por las gradas del RCDE Stadium- por un Adama Boiro que lo pasaba mal, como en la primera vuelta. Aquella por Dolan. El inglés, suspendido, se perdió el choque.

Robert Navarro ante Jofre / DANI BARBEITO

Tampoco estuvo el lesionado Ngonge, lo que le abrió las puertas del once a Antoniu Roca. Oportunidad importante para el extremo, que entró al once titular por segunda vez en toda la temporada. Su anterior partido como inicialista había sido en Alavés, en la caída 2-1. Respondió con una conducción que volvió a meter miedo a la zaga del Athletic. Pero se le vio errático en la decisión final. Aún así, sin ser arrollador, el Espanyol imponía el ritmo.

Pero no se puede fiar uno de un rival que esta temporada jugó la Champions y que sigue vivo en la pelea por meterse a Conference League. Por eso también apareció Dmitrovic, cuestionado tras el gol de Castrín en Sevilla. Su mano fue imprescindible para que Robert Navarro no abriera el marcador antes del cuarto de hora con un cabezazo dentro del área.

Aymeric Laporte of Athletic Club in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and Athletic Club at RCDE Stadium on May 13, 2026 in Cornella, Spain. AFP7 13/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;RCD Espanyol v Athletic Club - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Aunque las opciones más claras llegaron después, para ambos: por el Espanyol, zurdazo de Romero que contuvo Simón; y por el Athletic, una jugada que ni las mejores palabras explicarán: córner que despejó Urko, con tan mala suerte que rebotó en Laporte, la pelota dio en el larguero, Iñaki cazó el rebote, la puso en el pecho de Dmitrovic y el serbio la retuvo. Milagroso. Como milagroso fue irse al descanso sin goles tras los minutos finales de la primera parte que tuvieron otro palo -de Unai Gómez- y una salida en falso de Unai Simón que Roberto no pudo aprovechar. 45' que dieron mucho de sí.

Llegó la segunda parte y, con ella, un cuarto de hora sin mayor noticia. Hasta que llegaron los cambios en ambos equipos: extremos por extremos en el Espanyol (Jofre y Pere Milla por Rubén y Antoniu); en el Athletic, el 'Txingurri' dio entrada a Guruzeta y Jauregizar en los sitios de Iñaki Williams y Ruiz de Galarreta.

Y signo de esta segunda vuelta terrorífica es la temporada de Milla: goleador en la primera mitad de la temporada y sin una sola diana en 2026. Hasta el minuto 70. Suyo fue el pie derecho que llegó al centro de Romero y el remate que batió a Unai Simón.

El Espanyol celebró el gol de Pere Milla con locura / Dani Barbeito

Suya fue la culpa de que 30.000 gargantas gritaran con un desahogo que les aprisionaba el pecho desde aquel 22 de diciembre, en Bilbao. Ante idéntico rival, el Espanyol ganó su último partido. Hasta hoy. Kike García, en el añadido, remató la fiesta con el 2-0 y una excelsa definición ante Unai Simón. Final, 42 puntos y a respirar. No hay nada conseguido, todavía. Pero qué bonito es volver a ganar.