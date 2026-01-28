Pere Milla valora que el CTA "se moje", pero de nada sirve ya: "Tenemos un punto menos"

El Espanyol sigue digiriendo lo ocurrido en Mestalla. Cuatro días después del polémico desenlace ante el Valencia, Pere Milla ha puesto voz al sentir del vestuario tras el comunicado del Comité Técnico de Árbitros. El delantero blanquiazul ha comparecido este miércoles ante los medios tras el entrenamientos en la Ciudad Deportiva Dani Jarque y ha agradecido que el CTA haya reconocido el error en el penalti señalado en el descuento, aunque ha recordado que la rectificación no compensa la pérdida de un punto que pesa en la tabla: "Me gusta que el CTA se moje y nos dé la razón, pero tenemos un punto menos".

El reconocimiento del error arbitral

El comunicado del CTA de este martes confirmó que, aunque la acción sancionada como penalti sobre Fran Beltrán sí existía, debía haberse invalidado por una falta previa sobre Rubén Sánchez. En ese momento, el marcador reflejaba un 2-2 y la decisión acabó decantando el partido en favor del Valencia, que se impuso por 3-2.

Para el Espanyol, la aclaración llega con un sabor agridulce. La revisión reconoce el error, pero no altera el resultado ni la clasificación. "Lo que ocurrió en Mestalla ya pasó y eso no te vale para nada", ha insistido Milla, que ha pedido centrarse en el próximo compromiso liguero ante el Alavés: "No sirve vivir de lo que has hecho en el pasado. Hay que mirar hacia adelante".

Los jugadores del Espanyol protestan el penalti en Mestalla / RCD Espanyol

Una polémica que no se va

El futbolista ha asumido que las polémicas arbitrales forman parte inseparable del fútbol y que difícilmente desaparecerán. "Esto va a durar toda la vida", ha afirmado, incidiendo en el componente emocional del juego. "Da igual que pongas el VAR o que lo quites. Hay 22 tíos corriendo y siempre que una decisión es en contra, piensas que lo hacen queriendo. Pase lo que pase, nunca estaremos del todo contentos".

En ese contexto, el leridano ha reconocido que muchas veces ni los propios futbolistas logran entender el criterio arbitral. "Hay situaciones que no las tenemos claras ni nosotros. Todos los jugadores estamos viendo una cosa y ellos están viendo otra. Al final, son los que dirigen el juego", ha afirmado. A partir de ahí, el delantero ha apuntado a una mejora necesaria en el uso de la tecnología. "El VAR debería implementarse mucho mejor".

Pese a las críticas, el delantero del Espanyol evitó cargar contra el colectivo arbitral y se ha mostrado comprensivo con su labor. Considera que el estamento intenta hacerlo "lo mejor que puede" y confía en que el videoarbitraje termine siendo una herramienta que facilite su trabajo, en lugar de complicarlo.

Sin embargo, más allá del reconocimiento puntual del error, la sensación general es que el fondo del problema apenas ha cambiado. En esa línea, el exárbitro Xavier Estrada Fernández señalaba hace unos días en declaraciones a La Grada que el caso Negreira ha causado un daño profundo al colectivo. Según sus palabras, desde que estalló el escándalo, la RFEF estaría apostando por promocionar "árbitros de su cuerda, no necesariamente a los mejores", una dinámica que, a su juicio, condiciona el funcionamiento interno del estamento arbitral.

Inicio de año complicado

Más allá del arbitraje, Milla también ha tenido palabras sobre la situación deportiva del Espanyol en este arranque de 2026. El equipo todavía no ha ganado en lo que va de año y solo ha sumado un punto de los últimos doce posibles, con tres goles a favor. "Es verdad que no hemos ganado y que no estamos marcando mucho", ha admitido, aunque ha querido ver el vaso medio lleno. "En Mestalla conseguimos hacer dos".

En clave ofensiva, ha recurrido a una metáfora ya clásica. "Los goles son como el kétchup", ha dicho, explicando que a veces cuesta que lleguen, pero que, cuando empiezan a entrar, lo hacen en cadena. Por eso pidió calma y continuidad. "Hay que tener tranquilidad y seguir apretando".

Manolo, pieza clave

El atacante también ha destacado el papel del entrenador, Manolo González, en la gestión del grupo durante este tramo delicado de la temporada. "Nos transmite tranquilidad", ha explicado, recordando que la Primera División es extremadamente competitiva y que el equipo debe hacerse fuerte en casa. "El viernes hay que ganar como sea".

Noticias relacionadas

En el plano individual, Milla atraviesa uno de sus mejores cursos, con seis goles en su cuenta particular que lo colocan como máximo goleador perico. El futbolista no ha dudado en señalar al técnico como pieza clave de su rendimiento. "Ha tenido todo el peso del mundo. La confianza del entrenador es fundamental", ha afirmado, antes de agradecer públicamente ese respaldo. "Quiero aportar mi granito de arena para que el Espanyol gane partidos".