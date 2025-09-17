Pere Milla, pichichi del Espanyol, no estará ante el Real Madrid

El sufrido triunfo del Espanyol frente al Mallorca dejó una única nota negativa en forma de expulsión. Pere Milla recibió la roja directa al filo del descanso por dirigirse con desprecio al colegiado Hernández Hernández, una cartulina que dejará al futbolista nacido en Lleida fuera de combate los próximos días y que supone una baja sensible para Manolo González.

El delantero blanquiazul conoció este miércoles el alcance de su castigo. El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) le impuso dos partidos de sanción por una "actitud de menosprecio o desconsideración hacia el árbitro", además de una multa de 1.300 euros.

Según reflejó en el acta el colegiado Alejandro José Hernández Hernández, "en el minuto 45+3, Pere Milla fue expulsado por el siguiente motivo: por dirigirse a mí a viva voz gesticulando con los brazos en los siguientes términos: 'eres malísimo'".

Pere Milla, celebrando un gol con el Espanyol / LaLiga

Con estos dos partidos de suspensión, el ex del Elche no podrá estar presente en el Santiago Bernabéu, donde el RCD Espanyol peleará por el liderato con el Real Madrid el próximo sábado. También se perderá Milla el encuentro de la jornada 6, en el RCDE Stadium frente al Valencia.

La del leridano será sin duda una baja muy sensible para Manolo González, pues Pere Milla es ahora mismo el máximo goleador del Espanyol y el segundo en la tabla del Pichichi de LaLiga con tres goles (frente a Atlético, Real Sociedad y Mallorca), tan solo uno menos que Kylian Mbappé.

La alternativa

Más allá de sus números, Pere Milla se había destapado en el arranque de esta temporada como el gran líder del ataque blanquiazul, pasando por su mejor momento de forma desde que fichase por la entidad catalana en agosto de 2023. Situado en una especie de mediapunta aprovechando que Edu Expósito retrasaba su posición al mediocentro, el '11' perico ejerció como enlace entre Edu/Pol Lozano/Urko y los delanteros Kike García/Roberto.

Con Pere Milla fuera de combate, Manolo deberá buscar una alternativa para suplir a su mejor hombre en este arranque de Liga. La opción más lógica sería la de adelantar a Edu Expósito a su posición natural. El de Cubelles, inédito frente al Mallorca por precaución tras sufrir unas molestias, es una de las piezas clave para el técnico perico, pero tuvo que disputar las tres primeras jornadas retrasando su posición al mediocentro, junto a Pol Lozano, mientras Urko González iba adaptándose al equipo.