Pere Milla: "Es un orgullo jugar en el Espanyol"

El delantero mostró su compromiso con el equipo y aseguró que "no hay ninguna posición donde me sienta más cómodo" “Fran Garagarza me dijo que si cerrábamos mi fichaje y yo le dije que sí rápidamente, aunque tenía ofertas de Primera”, añadió Milla

Pere Milla ha caído de pie en el Espanyol. El delantero es un hombre clave en el esquema de Luis García y está respondiendo con buen rendimiento y goles. Son ya tres, así como dos asistencias, en los nueve encuentros que ha jugado hasta la fecha. Un buen inicio que tiene al futbolista también muy satisfecho.

“Es un orgullo poder defender la camiseta del Espanyol porque es un equipo que seguía desde pequeño. De hecho, fui a Montjuïc varias veces”, aseguró en ‘La Grada Ràdio’. “Fran Garagarza me dijo que si cerrábamos mi fichaje y yo le dije que sí rápidamente, aunque tenía ofertas de Primera”, añadió el delantero, que ya pudo llegar a Cornellà-El Prat el curso pasado mientras se debatía si tenía contrato en vigor o no con el Elche.

Milla ha sido titular en todos los partidos en los que ha estado disponible, lo que no incluye el primero de liga contra el Albacete porque aún no había fichado ni el del Eldense de la jornada 6 debido a su paternidad. "Me da igual donde jugar. No hay ninguna posición donde me sienta más cómodo. Yo quiero participar”, dijo en una clara demostración de su compromiso con el equipo.

El atacante, eso sí, puntualizó que “hay situaciones que no son las mejores para mí, como cuando tuve que marcar 90 minutos a un rival en el campo del Levante. Sin embargo, esto no depende de lo que me guste, sino de hacer todo lo posible para ganar”.

En ese sentido, Milla puntualizó que “el duelo ante el Villarreal B fue el único donde no hemos tenido opciones de ganar. No empezamos bien y ellos estuvieron más finos desde el inicio. Nos tiene que servir para aprender de los errores y no volver a cometerlos. En Segunda División, no hay ningún rival fácil y los encuentros suelen resolverse por la mínima”.