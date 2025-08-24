Pere Milla: "Los goles son como el kétchup: a veces aprietas mucho y no sale; otras veces sin hacerlo sale todo"

El Espanyol sumó un punto en Anoeta y ya van cuatro de seis en este gran arranque liguero, pero saben a poco porque tras 60 minutos de juego los pericos ganaban por 0-2 a la Real Sociedad. Un resbalón de El Hilali propició el 1-2 de Barrenetxea, que metió al equipo 'txuri-udin' en el partido. Óskarsson puso el 2-2 a los pocos minutos y Dmitrovic tuvo que firmar un par de buenas actuaciones para evitar que se moviera más el marcador.

Pere Milla, autor del 0-1 con un cabezazo excelso de plancha, se mostró completamente serio ante el micrófono de Movistar + justo al acabar el encuentro: "Se nos han escapados dos puntos. Metimos cuando peor estábamos, y ellos nos metieron cuando mejor estábamos nosotros. Lo hemos tenido ahí, una lástima porque habíamos hecho un buen partido pero sabemos que éste es un campo complicadísimo”, reconoció.

Pere Milla firmó el 0-1 ante la Real Sociedad / EFE

El '11' perico también analizó la acción que dio alas a la Real: "¿Qué ha pasado? Que Omar se ha resbalado, luego Barrene ha finalizado bien, ha tocado en Rubio, luego el público les he empujado y han hecho una gran jugada que era el 2-2”, señaló. No tuvo suerte el equipo de Manolo González en este aspecto.

Completamente en racha después de marcar ante el Atlético de Madrid, Pere Milla atraviesa un momento personal muy bueno: “Sí, estoy entrando, jugando y ayudando al equipo que es lo que buscan los futbolistas profesionales. Siempre he dicho que los goles son como el kétchup, que a veces aprietas mucho y no sale y otras veces sin hacerlo sale todo”, explicó.