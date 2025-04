Pere Milla: "El Espanyol se va a salvar"

El Espanyol llega con sensaciones positivas al tramo decisivo de la temporada. La última goleada al Rayo no ha hecho más que aumentar el optimismo en el vestuario, donde el compromiso de toda la plantilla está siendo clave para sacar la situación adelante.

Pere Milla (Lleida, 1992), autor del 0-4 en Vallecas, analiza su situación personal, su trayectoria en el Espanyol y la actualidad del club blanquiazul, al que le restan nueve finales para certificar la permanencia en Primera División.

Fichaste por el Espanyol la temporada pasada después de muchos años en el Elche. ¿Cómo es esa llegada? ¿Hay más ofertas?

Yo no esperaba salir ese verano del Elche, pero me abrieron las puertas y no dudé en elegir al Espanyol. Tenía alguna oferta de Primera División, pero, cuando te llama el Espanyol, no lo dudas. Lo pasé mal cuando me abrieron las puertas allí, sin embargo, tuve la gran posibilidad de venir aquí.

¿Cómo es la adaptación a un club como el Espanyol?

La verdad es que muy bien. Desde el momento que llegué, tanto el club, el equipo como la afición, me recibieron con los brazos abiertos, y yo encantadísimo de estar aquí.

Es una primera temporada muy dura pero que acaba con el ansiado ascenso vía play-off.

Era la Segunda División, sabíamos que iba a ser muy dura. También se está viendo este año, que cualquiera gana a cualquiera. Parece que hay plantillas que se vayan a salir de la clasificación y ascender directamente y luego lo pasan mal en media tabla. Nosotros no pudimos ascender de forma directa, pero teníamos otra baza, que era el play-off. Mucha gente aquí veía como un fracaso no subir de categoría directamente, pero era otra oportunidad que teníamos y la aprovechamos.

Pere Milla confía en las posibilidades del Espanyol para salvar la categoría / Dani Barbeito

Ya lograste el ascenso en play-off con el Elche en el 2020. ¿Con cuál te quedas?

La verdad es que los dos fueron increíbles. La pena fue que en el del Elche no había afición, así que no lo pudimos celebrar como tocaba. También disputé otro en Segunda con el Numancia, que nos eliminó el Real Valladolid. Pero todo son aprendizajes de la vida y, por suerte, tanto en el Elche como aquí terminaron bien.

Hay que salvarse cuanto antes y poquito a poco ir construyendo ese Espanyol que ha sido toda la vida Pere Milla — Jugador del RCD Espanyol

De vuelta a Primera División, al Espanyol le costó arrancar en los primeros partidos. ¿Qué ha cambiado ahora?

Sabíamos que la competición es larga, al final son 38 jornadas. Es verdad que cuanto antes hagas puntos muchísimo mejor para conseguir el objetivo del club, pero ahora el equipo está más tranquilo, compite de tú a tú, no se deja ir en los partidos... Veo al equipo muy bien.

Quedan nueve finales por delante. ¿Las afrontáis con optimismo? ¿Crees que el equipo se va a salvar?

Sí, por supuesto que se va a salvar. Yo lo llevo diciendo desde que ascendimos el año pasado, que el objetivo era salvarse, aunque fuésemos el Espanyol. A día de hoy es lo que tenemos, hay que salvarse cuanto antes y poquito a poco ir construyendo ese Espanyol que ha sido toda la vida.

De esos nueve partidos, cuatro son en casa y uno de ellos es contra el Barça. No has vivido todavía ningún derbi como local, ¿qué esperas de ese partido?

Ganar, ya está, no me vale nada más.

Fuera de casa, en cambio, son cinco partidos. Hasta el duelo ante el Rayo, al equipo le estaba costando sacar puntos.

Sí, hasta que jugamos contra el Alavés no habíamos ganado fuera de casa, luego contra el Mallorca estuvimos a punto, pero pasó lo que pasó, fue un poco raro todo. Yo creo que el equipo, en esta segunda vuelta, ha dado un paso adelante. Se lo cree más, da igual que juguemos fuera o en casa. Siempre es mejor jugar en casa porque está nuestra afición y es más fácil con ellos, pero hay que confiar en el equipo e ir a puntuar de más tres siempre.

Ante el Rayo nos soltamos un poquito más, tuvimos ocasiones muy claras para irnos con el marcador más abultado. Sabemos que no todos los partidos van a ser así, ojalá lo fuesen. Paciencia y ahora a por el Celta Pere Milla — Jugador del RCD Espanyol

Pero una cosa es ganar fuera de casa y la otra es hacerlo 0-4. Y pudieron ser más.

Sí, pudieron ser más, creo que el equipo se liberó un poco. Cuando jugamos en casa, lanzamos contras y ves más conducciones. Fuera de casa era siempre pase rápido, al equipo lo notaba un poco nervioso. Parece que ante el Rayo nos soltamos un poquito más, tuvimos ocasiones muy claras para irnos con el marcador más abultado. Se dio todo, sabemos que no todos los partidos van a ser así, ojalá lo fuesen de aquí a final de temporada. Paciencia y ahora a por el Celta.

Pere Milla, miembro de la familia Skechers / Dani Barbeito

En cuanto a momento personal, estás teniendo menos minutos de los que te gustaría, ¿cómo se afronta esta situación?

Por suerte o por desgracia, en mi vida como futbolista he pasado peores situaciones que esta. Creo que lo más importante en el deporte profesional es la cabeza, cómo tengas la cabeza, saber afrontar esos momentos malos, y sobre todo, disfrutar de los buenos. Hay que aprender tanto de los momentos buenos como de los malos.

Creo que lo más importante en el deporte profesional es la cabeza, cómo tengas la cabeza, saber afrontar esos momentos malos, y sobre todo, disfrutar de los buenos Pere Milla — Jugador del RCD Espanyol

En ese sentido, la dificultad de ser futbolista va más allá de lo que pasa en el terreno de juego: redes sociales, presión externa... ¿Cómo se trabaja la mente para aislarse y que no te afecten esas cosas?

A mí las redes sociales no me gustan. Hay una que me gusta mirar, 'X' (Twitter). Ahí la gente va a machete, sin filtro. A mí me hace mucha gracia porque me río de los comentarios, pero ya está. Antes se escribía algo en el periódico, en el diario, y pasaba una semana hasta que no volvían a hablar de ti otra vez. Ahora es todos los días con el cuchillo metiéndote caña. Pero bueno, es diferente, es la tecnología de hoy en día, es la sociedad en la que vivimos. Hay que saber convivir con ello y abstraerse de todo eso.

Este año no estás jugando tanto, pero sales en Vallecas y marcas. Es un subidón moral.

Sí, porque llevaba muchísimo tiempo sin meter un gol. Te quitas, por así decirlo, un peso de encima, pero sabiendo que el trabajo está ahí día a día. Necesitas entrenar todos los días, para que cuando el míster quiera contar contigo estés disponible.

Pere Milla posa para SPORT / Dani Barbeito

Manolo siempre destaca la profesionalidad del vestuario, la implicación de todos... ¿Qué os transmite a los jugadores que contáis con menos minutos?

Nos hace saber que en cualquier momento va a tirar de nosotros, porque esto es un deporte profesional. Hay que estar todos metidos, porque en cualquier momento nos toca y debemos estar ahí para rendir. Más que nada porque es nuestra profesión, es lo que nos gusta y hay que estar ahí.

Al final es el míster el que decide quién juega y quién no, y cuando te toca intentas hacerlo lo mejor posible y ayudar al Espanyol a lograr el objetivo. Eso al final es lo más importante Pere Milla — Jugador del RCD Espanyol

Una de tus virtudes a lo largo de tu carrera seguramente haya sido la constancia. ¿Confías en poder cambiar un poco esta dinámica y aportar aún más al equipo?

Por supuesto. Nosotros estamos aquí para jugar, y en mi caso, si puedo jugarlo todo, mejor que mejor. Pero al final es el míster el que decide quién juega y quién no, y cuando te toca intentas hacerlo lo mejor posible y ayudar al Espanyol a lograr el objetivo. Eso al final es lo más importante.

Una parte importante del club es la afición, muy fiel pero también exigente conociendo la historia del RCD Espanyol. ¿Es una ayuda para vosotros?

Sí, vayas donde vayas de toda España, siempre hay gente del Espanyol para animar. Es una afición muy exigente, ya lo vimos el año pasado y este en determinados momentos. Se preguntan cómo puede estar el Espanyol en esta situación. Pero es lo que nos toca vivir, hay que convivir con ello. Creo que hay que ser un poco más positivos y no solo ver el lado malo de las cosas, pero para mí la afición es un 10.

Yo sigo pensando que el VAR es una grandísima herramienta que no se está usando bien. Siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, y además conozco árbitros que también lo piensan Pere Milla — Jugador del RCD Espanyol

En cuanto al capítulo arbitral, el anterior partido fuera de casa contra el Mallorca acabó con mucha polémica. ¿Qué se dijo en el vestuario? ¿Habías vivido algún partido similar a ese?

Yo viví un Valencia-Elche (octubre 2022), en el que nos anularon un gol y fue todo un poquito raro. Le vi la cara al árbitro y era de circunstancias. Sabía que había pitado, que la había liado (señaló falta para el Elche antes de que el balón entrara en la portería). Además ese día salí a defender al árbitro. Incluso muchos conocidos me dijeron: "¿Realmente eres tú el que está hablando?". Al final son humanos también y no quieren equivocarse, más allá de lo que la gente piense. Yo sigo pensando que el VAR es una grandísima herramienta que no se está usando bien. Siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, y además conozco árbitros que también lo piensan.

¿Es difícil para los jugadores aislarse de todo el ruido arbitral?

Al final cuando estás en el campo, todo lo que te cae lo ves mal. Lo ves con sentimiento y crees que van en contra, parece que vayan a por ti. Luego tienes que verlo más en frío. Creo que ellos no se quieren equivocar, vamos a pensarlo así.

Pere Milla, jugador del RCD Espanyol / Dani Barbeito

Actualmente formas parte de la familia Skechers, una marca que está creciendo mucho y que también cuenta con jugadores como Harry Kane, Zinchenko, Isco... ¿Con quién te gustaría grabar algún spot?

Sin duda con Isco. Es español, talento puro, es brutal. Me alegro de que forme parte de la marca. Con Skechers todo es increíble desde la primera vez que me puse las botas, desde ese momento no he probado otra cosa.