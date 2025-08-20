Pere Milla: "El equipo ha dado un paso adelante"

El delantero del Espanyol Pere Milla ha explicado este miércoles que el equipo "ha dado un paso adelante" esta temporada y ha confesado que está "muy contento" por haber empezado ganando contra el Atlético de Madrid en el RCDE Stadium (2-1).

El futbolista blanquiazul, en declaraciones al club, se ha mostrado "muy contento por el gol y, sobre todo, por la victoria" ante el conjunto colchonero en la primera jornada de LaLiga.

Milla fue el autor del segundo tanto que dio el triunfo a los catalanes en la primera jornada liguera: "Son tres puntos importantes contra un grandísimo equipo".

El jugador ha destacado que el grupo ha mantenido una base sólida de jugadores desde hace tiempo y esto, en su opinión, beneficia al rendimiento. En cualquier caso, el ariete ha pedido prudencia: "Poco a poco. LaLiga acaba de empezar".

Por otra parte, el atacante ha augurado un partido "muy difícil y complicado" contra la Real Sociedad, este domingo, en el que ha avanzado que el bloque saldrá a por los tres puntos. "El entrenador nos dice que nos tenemos que acostumbrar a ganar y lo hemos hecho en pretemporada y en el primer partido de LaLiga", ha recordado.