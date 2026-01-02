Pere Milla enciende el derbi: "Yo pisaría a Lamine Yamal"

Pere Milla ha decidido calentar el derbi. El delantero del Espanyol se verá las caras con el FC Barcelona este sábado en el RCDE Stadium. Un encuentro considerado de 'alto riesgo', con mucha tensión, almenos, fuera de los terrenos de juego. Un derbi que será un poco diferente al de los últimos años. El Barça es líder, pero el Espanyol llega con una dinámica de resultados muy positiva: cinco victorias consecutivas en La Liga y quintos en la clasificación.

El de Lleida atraviesa un gran momento en lo personal. Lleva 6 goles en 15 partidos, registros muy positivos a nivel individual, que van ligados al estado de forma del equipo. Pere Milla acudió a un programa humorístico llamado 'Perico Que Vola'. En un momento del espacio, presentado por Àlex Pérez y David Recasens, que contó entre sus invitados con Anna Torrodà, futbolista del primer equipo femenino, un espectador tomó el micrófono y preguntó a Pere Milla: "¿A quién quieres pisar, a Joan Garcia o a Lamine Yamal?". Pere Milla se lo pensó un rato, y acabó respondiendo: "Yo creo que a Lamine". Las risas continuaron en el escenario ante los aplausos del público.

El encuentro, que contará con medidas de seguridad especiales, como la instalación de redes de seguridad en ambos goles para proteger a Joan Garcia, asoma ya en el horizonte. Y donde toda declaración adquiere relevancia, por satírico que sea el contexto.

Chuts a la cabeza de Joan Garcia

Durante el 'show', los conductores del espacio invitaron a Pere Milla y Torrodà a disparar contra un cartón de Joan Garcia. La máxima puntuación se otorgaba si los invitados chutaban a la cabeza del ahora portero del Barça.

Esta misma semana, se llegó a advertir en un comunicado que los aficionados y socios se exponen a multas de entre 150 y 650.000 euros en el caso de atentar contra la seguridad y el orden durante el encuentro. Veremos qué sucede el sábado en Cornellá.