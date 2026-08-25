Pere Milla cumple cien partidos con el Espanyol: "Me quedo con el del Oviedo"

El delantero del Espanyol Pere Milla ha asegurado este martes que de los cien partidos que ha disputado como blanquiazul, cifra que alcanzó el pasado sábado contra el Real Madrid en el RCDE Stadium (1-2), se quedaría "con el del Oviedo, en el 'play-off' de ascenso".

El 23 de junio de 2024, el cuadro catalán derrotó al bloque asturiano 2-0, superando el 0-1 de la ida y confirmando su regreso a Primera División. "Fue volver donde se merecía estar el club", ha asegurado Pere Milla en declaraciones a los medios de la entidad, tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque.

En cuanto a sus goles como futbolista del Espanyol, Pere Milla ha elegido el que consiguió contra el Atlético de Madrid la temporada pasada. "Fue bonito", ha indicado. Su tanto, en el minuto 84, rompió el empate a uno en el marcador y dio la victoria a los periquitos en el RCDE Stadium.

El atacante, por otra parte, se ha mostrado muy satisfecho de su etapa como blanquiazul, que inició en el curso 2023-24: "Hace años ya decía que ojalá pudiera jugar en el Espanyol y al final se dio la situación. Estoy muy contento de defender esta institución y poder vestir su camiseta".

Noticias relacionadas

Finalmente, Pere Milla se ha mostrado esperanzado de poder conseguir una victoria en la siguiente jornada liguera, el sábado contra la Real Sociedad. "El año pasado estuvimos a punto de ganar, se nos escapó al final (el encuentro terminó con un empate a dos). Este año toca", ha afirmado.