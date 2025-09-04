Pere Milla y un comienzo a la altura de Lamine y Mbappé

El RCD Espanyol ha empezado la temporada como un tiro. El equipo de Manolo González ha sumado siete puntos de nueve posibles para colocarse en la parte alta de la tabla. Y lo ha hecho, en parte, gracias a la actuación de un hombre que se ha ganado la titularidad a pulso: Pere Milla.

En un año con hasta doce caras nuevas y en una plantilla que cuenta con nombres como Javi Puado o Roberto Fernández, quien ha acaparado todos los focos en este comienzo ha sido el delantero de Lleida, que se ha erigido como uno de los mejores futbolistas del mes de agosto.

Pere Milla fue suplente frente al Atlético de Madrid, pero su gran final de temporada 24/25 (anotó uno de los goles de la salvación ante Las Palmas) y su buena actuación en pretemporada le hicieron ganarse la confianza de Manolo González, que le dio la oportunidad en el minuto 74'. Y no la desaprovechó.

El ex del Elche anotó un auténtico golazo de cabeza -imposible para Oblak- para culminar la remontada del Espanyol y sumar los tres primeros puntos de la temporada. La sorpresa llegó en el siguiente partido frente a la Real Sociedad. Y es que Manolo González, a pesar de la gran competencia en el ataque perico, no dudó en premiarle por su gran actuación con la titularidad en Anoeta.

Dos goles

Y Pere Milla volvió a responder, además con buena nota. Muy participativo en la mediapunta, el leridano se convirtió en el líder del ataque blanquiazul por delante de Puado y de Roberto. Él manejaba las transiciones pericas y buscaba constantemente al '7' por la izquierda y a Tyrhys Dolan por la derecha. Pero fue en una combinación con Roberto cuando llegó su segundo gol de la temporada, con un remate en plancha para adelantar a un Espanyol que terminaría empatando a dos en San Sebastián.

"Estoy entrando, jugando y ayudando al equipo, que es lo que buscan los futbolistas profesionales. Siempre he dicho que los goles son como el kétchup, que a veces aprietas mucho y no sale y otras veces sin hacerlo sale todo", aseguró el '11' en declaraciones tras el partido en Anoeta.

Y en la tercera jornada ante Osasuna, repitió en el once, como no podía ser de otra forma. Su actitud, pese a no marcar esta vez, no varió y volvió a demostrar por qué Manolo González confía en él tras haberse convertido en uno de los mejores jugadores del arranque liguero.

A la altura de Lamine y Mbappé

De hecho, LaLiga hizo oficiales este miércoles los nominados a mejor jugador del mes de agosto, una lista en la que se encuentra Pere Milla junto a futbolistas de la talla de Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Nico Williams y Pépé. El de Lleida aparece incluso por delante de Buchanan o Adrián Liso, que han anotado tres goles en tres jornadas, un tanto más que Pere Milla, lo que demuestra que la implicación del delantero blanquiazul va más allá de sus números.

Pere Milla celebra su gol ante la Real Sociedad (2-2) / EFE

Sobre su rendimiento se pronunció ayer en 'LaGrada': “Me ha pasado casi siempre. De no jugar y que me digan que no valgo para el filial, a acabar siendo importante para el club. Cada uno sabe el trabajo que hace, rodearse de buena gente y contaminarse de la gente que te rodea, y en esto tengo mucha suerte”.

"Siempre he acabado siendo importante. Yo estoy como siempre, contento. Lo importante es ayudar al equipo, siempre lo he dicho”, añadió Pere Milla, que lamentó el parón de selecciones: "Por mí ojalá jugásemos ahora mismo, vengamos de ganar o perder. Pero toca disfrutar, somos el Espanyol, hemos sufrido toda la vida, y ahora nos lo merecemos”.

Manolo González, también nominado

Por si fuera poco con la nominación de Pere Milla a mejor jugador, también Manolo González fue nominado ayer a mejor entrenador del mes de agosto tras el espectacular arranque de Liga del Espanyol.

El técnico gallego competirá por el premio con Xabi Alonso y con Ernesto Valverde tras haber sumado siete puntos de nueve posibles, con dos victorias en casa frente a Atlético de Madrid y Osasuna y un empate a domicilio ante la Real Sociedad. Sus dos rivales, el tolosarra y el 'Txingurri', han sumado nueve de nueve en tres jornadas.