Pere Milla: "Ha cambiado que ahora, por suerte, juego"

Pere Milla vive el mejor momento de su carrera. Los datos lo demuestran, pero también lo dice él mismo. El delantero perico suma cuatro goles, siendo el máximo realizador del RCD Espanyol en este ilusionante inicio de temporada. El leridano intentará seguir engordando estadísticas este sábado en un día muy especial para él, pues el cuadro blanquiazul recibe en casa al Elche, su exequipo.

En rueda de prensa en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, Pere Milla desveló las aspiraciones del equipo: "El Espanyol aspira a ir partido a partido. Hay que tener los pies en el suelo porque esto es muy largo, llevamos 15 puntos y queremos más. El próximo día contra el Elche tenemos tres puntos más a la vista".

Preguntado por su estado de forma, no dudó en asegurar que vive "el mejor momento" de su carrera: "Últimamente me lo preguntan mucho. Sí, yo diría que sí. En el Elche estuve muy bien los años que estuve allí, pero he madurado como jugador y como persona. Y físicamente también me encuentro muy bien, así que sí".

'Pelé' Milla

Precisamente sus goles han dado qué hablar, incluso en Estados Unidos, donde el exjugador de la NFL J.J. Watt, vinculado al club al ser amigo y socio de Alan Pace, le bautizó como 'Pelé' Milla. "Más allá de la coña, estoy muy contento porque los goles son para dar puntos al equipo, que es lo que queremos todos los jugadores. Y ver que una persona tan importante es tan cercana a la gente con ese tono de humor, me hace estar contento", valoró al respecto.

Sobre el cambio de mentalidad y de juego en lo personal, y también en lo colectivo, Pere Milla dio las claves. "Ha cambiado que ahora, por suerte, juego. Al final los jugadores tenemos que estar al máximo en los entrenamientos y al final es el míster quien decide si juegas o no y eso es un marrón para él. Debemos estar disponibles durante la semana y el fin de semana ayudar al equipo", dijo en el ámbito personal.

"Se hizo un mercado muy bueno, hay jugadores que han venido y no son nuevos porque ya nos conocemos de la pasada temporada y eso facilita mucho las cosas. Hemos consolidado una base y así es mucho más fácil, los jugadores ya conocen al míster y lo que quiere. Lo importante es que la pelota entre y ganar a los rivales, es lo importante del fútbol", apuntó sobre lo colectivo, aunque puso el foco en el entrenador: "Su trabajo es el más importante, el saber leer el momento de los jugadores. Es difícil estar 38 jornadas a un máximo nivel y es difícil leer el momento de los jugadores para dar con la tecla y hacer mejor al equipo".

La receta para marcarle al Elche

El próximo rival del Espanyol es el Elche, donde Pere Milla vivió una gran etapa de su carrera profesional: "Será un partido especial, ya me enfrenté a ellos cuando estuvimos en Segunda. Viví allí unos años fantásticos, lo recuerdo como mi casa, lo siento así. Veré a muchísimos amigos que tengo ahí, jugando no quedan muchos, pero en el staff tengo alguno. Partido especial, pero ya sabéis cómo soy, yo quiero ganar siempre y ellos vendrán con ganas de tocar la moral".

Y bromeó sobre cómo hacerle goles a su exequipo, que junto al Espanyol es otra de las revelaciones de LaLiga y que tan solo ha encajado 9 dianas en contra: "¿Cómo hacerle goles al Elche? Yo lo tengo claro, pero ellos también hablan catalán y no te lo voy a decir. Esperamos ganar".