Las peñas del Espanyol piden "dar la espalda" a LaLiga como protesta por los arbitrajes sufridos

El arbitraje sufrido por el Espanyol en Mestalla sigue trayendo cola en clave blanquiazul. La Federació Catalana de Penyes de la entidad catalana ha sido la última en pronunciarse al respecto, en un duro comunicado en el que critica la actuación tanto del colegiado como del VAR frente al Valencia, así como propone una protesta en el próximo encuentro contra el Deportivo Alavés.

"Enviamos este escrito con los ánimos todavía calientes, sintiéndonos igual de enrabietados que muchos de vosotros", comienza el texto de las peñas, que aseguran que lo vivido en Valencia "es indignante". "Pero todavía lo es más si lo sumamos a lo vivido en el RCDE Stadium el viernes pasado (contra el Girona), a otros errores vividos en el mismo Mestalla en otras temporadas o a lo que llevamos aguantando en horarios durante la temporada", añaden.

La Federació de Penyes considera que "errar es de humanos" y entiende que "un árbitro puede tener un error de interpretación en el campo", lugar donde todo se vive "a alta velocidad". Lo que consideran que no es aceptable es "el mal uso de una herramienta como el VAR". "Se nos vendió que serviría para ayudar a que no se cometiesen errores y lo único que ha conseguido desde que se iniciase su uso en la temporada 18/19 es dar la sensación de una utilidad aleatoria; se siguen cometiendo errores jornada tras jornada en diferentes campos de Primera División", exponen.

La protesta

Además, alzan la voz en defensa de los aficionados del fútbol español, pues en el fútbol actual "todo el mundo está protegido excepto los hinchas, especialmente los del Espanyol". Por todo estos motivos, las peñas blanquiazules han convocado una protesta de cara al próximo viernes.

"Pese a que nuestro altavoz es limitado, como primera protesta por los últimos arbitrajes y por la indefensión que vivimos, invitamos a todas las peñas y a los aficionados presentes en el RCDE Stadium el próximo viernes (partido frente al Deportivo Alavés) a que en el minuto 12 den la espalda al partido. A la vez, solicitamos a quien corresponda que hagan llegar las quejas oportunas", concluye el comunicado.