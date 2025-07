Los penaltis dan al Girona su primera Copa Catalunya

Justo el día de su 95 aniversario el Girona supo celebrar por todo lo alto: con un título. Porque es pretemporada, pero la Copa Catalunya tenía un sabor especial. Por ello el triunfo ante el Espanyol por penaltis se recibió con tanta alegría, todo gracias a un Juan Carlos imperial que detuvo el remate de Pablo Ramón y le dio al equipo de Míchel la primera copa catalana de su historia tras los dos subcampeonatos en 2015 y 2017.

Espanyol - Girona (Final Copa Catalunya) Copa Catalunya ESP 0 0* GIR Alineaciones Espanyol Fortuño; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Rubén Sánchez, Pol Lozano, Terrats, Antoniu Roca; Puado y Roberto Fernández. También jugaron: Pablo Ramón, Rubio, José Salinas, Leo Salazar, Edu Expósito, Bauzá, Jofre, Hinojo y Roberto. Girona Gazzaniga; Arnau, David López, Krejci, Papa Ba; Yangel, Solis; Tsygankov, Asprilla; Stuani, Abel Ruiz. También jugaron: Dawda, Francés, Jastin, Jordana, Juan Carlos, Kourouma, Miovski, Portu, Joel Roca y Antal.

El partido se comenzó a jugar antes, mucho antes. Porque la lluvia que arreciaba en Sabadell ponía en duda su realización, y no cesaba hasta minutos antes del inicio. En medio de la misma llegó Alan Pace, haciendo su primera aparición pública como nuevo propietario del Espanyol. Y, con el movimiento que generó y una Nova Creu Alta presa de la expectativa, la final comenzó apenas unos minutos más tarde. Pero nada más.

Eso sí, el fuerte temporal hizo mella en el trámite de un duelo bastante pesado en sus primeros 45 minutos. Solo algunos avances individuales en banda eran capaces de generar peligro para el Girona, superior en cuanto a llevar peligro a la portería rival. Exigió el equipo de Míchel a la defensa blanquiazul al máximo, y a su portero titular para la cita copera: Angel Fortuño. Manolo dejó a Marko Dmitrovic en el banquillo y dio confianza al catalán. Suyo fue un buen blocaje ante un peligroso remate de Tsygankov, y ello fue lo más cerca que estuvo el cero de romperse antes de irse a vestuarios.

La segunda etapa, entonces, fue la de los cambios, como acostumbra a ser en los partidos de pretemporada. Pero solo optó por ello Míchel, dando entrada a siete jugadores de golpe. Manolo, por su parte, seguía confiando en los once que habían salido desde el inicio. Pero poco duraron, para rotar y dejar en campo a los Roberto, Pere Milla y compañía.

El partido, lejos de activarse, se terminó por apagar con las innumerables sustituciones de banda y banda. A Míchel, incluso, le tocó ya modificar en la primera parte por la inesperada lesión de Abel Ruiz, el '9' gerundense. El blanquiazul, por su parte, estuvo a punto de romper la igualada. Roberto, que estrenaba el dorsal de 'killer', plantó un cabezazo que estuvo a poco de colarse en la portería de Juan Carlos, reemplazante de Gazzaniga. El experimentado guardameta también evitó con sus manos otra intentona de Pere Milla por la misma vía.

Dictaron sentencia los penaltis. Juan Carlos venía rodado con las últimas apradas y quiso mantener su racha. No pudo en los primeros cuatro penaltis, donde marcaron Roberto, Edu Expósito, Pere Milla y Leo Salazar. Tampoco logró salvar Fortuño, que estuvo cerca, pero no evitó que marcaran Miovski, Kourouma, Antal, Francés y Dawda. Pablo Ramón, que tenía el quinto disparo perico, falló. Acertó el guardameta rojiblanco en su lanzamiento y le dio al Girona su primera Copa Catalunya en una fecha muy especial.