Pelotazo musical en el RCDE Stadium: el Espanyol explota los conciertos

Si el Espanyol construyó y posteriormente adaptó Cornellà-El Prat para convertirlo en uno de los mejores estadios de España no era únicamente con el objetivo de acoger un partido cada dos domingos. La industria cultural ha evolucionado de tal forma que los campos dejan de ser únicamente escenarios futbolísticos. Y el club blanquiazul está sabiendo aprovecharlo.

En ese sentido, la entidad perica está explotando al máximo sus instalaciones con el objetivo de ingresar un extra de dinero que permita mantener saneada la entidad e impulsar las cuentas del club. Desde eventos de empresas y ferias alimentarias a conciertos de todo tipo.

La última gran jornada se vivió esta pasada noche en Cornellà-El Prat, que acogió un nuevo gran evento internacional con la celebración del concierto de Romeo Santos y Prince Royce. Miles y miles de aficionados disfrutaron del espectáculo 'Mejor Tarde Que Nunca' en un RCDE Stadium lleno a rebosar con una de las grandes figuras de la bachata.

Recinto de referencia en Barcelona

"Con esta nueva cita, el estadio continúa reforzando su posicionamiento como un espacio de referencia para el entretenimiento y los eventos internacionales, ampliando su actividad más allá del fútbol y acogiendo experiencias capaces de reunir a decenas de miles de personas", expuso la entidad catalana en un comunicado.

Y es que el concierto de este sábado fue solo una muestra más del nicho económico que ha sabido explotar el RCD Espanyol -este verano más que nunca-, convirtiendo su casa en uno de los recintos más importantes de toda Catalunya: "Su versatilidad, sus infraestructuras y su ubicación estratégica consolidan el RCDE Stadium como uno de los principales recintos para la celebración de conciertos y grandes eventos en Barcelona".

De hecho, hace tan solo dos semanas (el 27 de junio) también se vivió en Cornellà el concierto de Alejandro Sanz, que congregó a 34.000 espectadores colgando el cartel de 'sold out' en el marco de su gira '¿Y ahora qué?'. Fue la segunda actuación del cantante internacional en el RCDE Stadium, tras su debut en el año 2019, impulsando de nuevo a Barcelona y a la ciudad de Cornellà.

Congresos y hamburguesas

Pero la música no es el único evento que acoge el estadio perico más allá del fútbol. Desde que terminara la competición en mayo -e incluso durante LaLiga-, el feudo perico acoge habitualmente eventos de diferentes empresas internacionales, congresos, reuniones y ferias relacionadas con la alimentación, como 'The Champions Burger'. El festival de hamburguesas más grande del mundo escogió al Espanyol como socio para llevar a cabo su campeonato en Catalunya, acogiendo un total de 120.000 visitantes en junio.

La veda la abrió Robbie Williams en julio de 2025 y sufrió contratiempos con la cancelación del concierto de Lola Índigo hace hoy justo un año por problemas con el Ayuntamiento de Cornellà. Pero eso no impidió el despegue en el curso 25-26 mientras se 'americaniza' en España la explotación de los estadios. No en vano el Espanyol fue adquirido hace unos meses por el estadounidense Alan Pace, con la visión de negocio que todo ello conlleva.

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En ese contexto, según informó el 'Diario AS', el club se embolsó más de un millón neto por eventos como el de Alejandro Sanz y The Champions Burger, triplicando sus ingresos en la materia respecto al curso anterior, cifra que habrá aumentado tras el concierto de este sábado de Romeo Santos y Prince Royce, aunque este corresponde ya al próximo ejercicio 2026-2027.