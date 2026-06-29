Otro pellizco para Espanyol y Barça por Joan Garcia

La marcha de Joan García rumbo al Barcelona hace ahora un año provocó un auténtico terremoto en el Espanyol. El conjunto azulgrana abonó íntegramente la cláusula de rescisión de 25 millones de euros, poniendo fin a la etapa del canterano como perico y cerrando una operación que dejó un importante ingreso en las arcas del club blanquiazul.

Y Joan García ha firmado una temporada sobresaliente en el Barcelona y se ha consolidado como uno de los guardametas de referencia del fútbol español. Su gran rendimiento también le abrió las puertas de la selección española, con la que ha sido convocado para disputar el Mundial, confirmando el enorme salto que ha dado en apenas doce meses.

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Y, curiosamente, ese crecimiento deportivo volverá a dejar dinero en las cuentas del Espanyol. El club blanquiazul percibirá una compensación económica gracias al Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA, una iniciativa creada para recompensar a las entidades que contribuyen al fútbol de selecciones cediendo futbolistas para la Copa del Mundo.

El funcionamiento del programa tiene una particularidad. La FIFA distribuye una cantidad económica en función de los días que cada jugador permanece liberado con su selección durante el Mundial y reparte esa compensación entre los clubes con los que el futbolista ha estado inscrito en las temporadas establecidas por el organismo.

Un pellizco para Espanyol y Barça

En el caso de Joan García, el FC Barcelona recibe la parte correspondiente por ser su club actual, mientras que el Espanyol también tiene derecho a una parte de esa compensación por haber sido el equipo en el que militó durante la temporada 2024-25. Además, para la edición de 2026, el programa se ha ampliado e incluye por primera vez también los partidos de clasificación para el Mundial.

Joan Garcia, en las instalaciones de la Baylor School / Pablo García

De este modo, la participación de Joan García en el Mundial volverá a generar un ingreso económico para el Espanyol, a pesar de que el guardameta ya no pertenece al club. En este sentido, la FIFA ha destinado 355 millones de dólares al Programa de Ayudas a Clubes para el Mundial de 2026, lo que supone un incremento del 70% respecto a Qatar 2022, estableciendo un reparto aproximado de 11.000 dólares por jugador y día.

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Con España ya clasificada para los dieciseisavos de final, que disputará el jueves 2 de julio, el Espanyol tiene asegurado un mínimo de alrededor de 121.000 dólares (106.200 euros). Esa cantidad irá creciendo en función del avance de la selección en el torneo y podría elevarse hasta los 183.300 dólares (160.880 euros) en caso de que el combinado nacional alcance la final.