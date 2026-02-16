Paso adelante de Terrats

El Espanyol frenó su racha de derrotas y logró respirar un poco tras el empate ante el Celta de Vigo en el duelo del pasado sábado. Aunque el equipo perico no mostró su mejor versión, consiguió sumar un punto valioso en su reto de la permanencia en Primera División. Para los optimistas que sueñan con Europa, el empate puede resultar insuficiente, pero para los realistas supone retomar la senda de los puntos y acercarse a su objetivo.

Es evidente que el Espanyol logró frenar la hemorragia, pero aún queda mucho por mejorar. El conjunto blanquiazul sigue sin conocer la victoria en lo que va de 2026. Tras cerrar 2025 con cinco triunfos consecutivos, la derrota en el derbi frente al FC Barcelona marcó el inicio de una preocupante dinámica negativa que todavía persiste. Los de Manolo González solo han sumado dos de los últimos 21 puntos, aunque el excelente rendimiento de la primera vuelta les otorga un buen colchón en la tabla.

Sin lugar a dudas, una de las facetas en las que el cuadro catalán debe mejorar es la defensa. Aunque el equipo contaba con numerosas virtudes, durante el primer tramo de la temporada sobresalía por su fiabilidad defensiva y la solidez de su bloque bajo. Hoy, sin embargo, la realidad es prácticamente la contraria. El conjunto muestra una fragilidad que dificulta sumar puntos y los números hablan por sí solos: el Espanyol ha encajado 16 goles en los últimos siete partidos.

Pero, evidentemente, siempre hay motivos para la ilusión. Uno de ellos es Ramón Terrats. El centrocampista catalán está, poco a poco, mostrando todo el fútbol que lleva en sus botas y se acerca cada vez más a su mejor versión, aquella que lo hizo brillar en el Getafe y que lo convierte en un jugador más que notable para la Primera División del fútbol español.

Terrats aterrizó en el Espanyol este verano en calidad de cedido procedente del Villarreal. La operación incluyó una opción de compra por parte del club blanquiazul, condicionada al cumplimiento de ciertos objetivos del equipo. Más allá de su aportación sobre el césped, su llegada tuvo un componente emocional muy especial por su condición de aficionado y socio del club perico desde su infancia.

Indudablemente, su fichaje generó gran expectativa en el club blanquiazul. Sin embargo, a Terrats le costó adaptarse a su nuevo equipo y no logró consolidarse en los primeros partidos en el equipo que dirige Manolo González. Ahora, el centrocampista catalán comienza a crecer en el conjunto perico, disfrutando de más minutos y siendo decisivo en los últimos encuentros. Terrats logró su primer tanto con esta camiseta en Valencia y, el pasado sábado, volvió a marcar diferencias con su influencia en la asistencia para Dolan.

Tan solo es el comienzo de ver al mejor Terrats. En el club y el cuerpo técnico siempre han depositado una gran confianza en él y, en este complicado momento de resultados, su aportación puede ser clave para revertir la situación y recuperar la ilusión de todos los pericos.