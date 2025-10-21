Paso adelante de Rubén Sánchez

La victoria del Espanyol en el campo de Oviedo sentó a las mil maravillas al equipo perico. No únicamente por sumar tres puntos importantes de cara a sus aspiraciones ligueras, sino también porque las buenas sensaciones en el juego, esta vez sí, se vieron recompensadas con un triunfo que no se había logrado en los últimos partidos.

Volvieron a marcar Pere Milla y Kike García, Dmitrović sumó la tercera portería a cero del campeonato... y también se añadieron soldados a la causa blanquiazul. Ni más ni menos que Rubén Sánchez. El lateral barcelonés partió como titular por primera vez esta temporada y completó una gran actuación sobre el terreno de juego.

Aunque hasta la fecha tan solo había disputado 47 minutos entrando desde el banquillo, Rubén Sánchez demostró en el duelo contra el Oviedo estar totalmente preparado para ocupar el carril derecho del conjunto blanquiazul. En tierras asturianas, estuvo soberbio en los aspectos defensivos, sin apenas ser superado por los atacantes.

Es cierto que quizás le faltó aparecer con más asiduidad en terreno ofensivo, pero su partido evidenció que Manolo González tiene a dos jugadores que pueden cumplir al primer nivel en la demarcación de lateral derecho. Hasta el momento, Omar El Hilali había sido amo y señor del carril diestro, sobre todo tras su excelente temporada pasada, donde fue fundamental para la permanencia del Espanyol.

Sin embargo, el rendimiento decreciente del futbolista marroquí en los últimos partidos, sumado a esta gran actuación de Rubén Sánchez, abren un debate en esta demarcación. Está claro que esta competencia sana aumenta la competitividad del equipo y permite a Manolo González contar con dos alternativas diferentes para el carril derecho. Ahora, la gran duda reside en saber quién será el escogido para salir como titular en el próximo partido contra el Elche.