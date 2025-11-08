Partido de ‘perros’ en Cornellà-El Prat

No es precisamente el Villarreal el rival deseado para intentar regresar a la senda de la victoria. Pero en Cornellà-El Prat todo es posible, sobre todo tras la gris actuación que completó el Submarino el miércoles en la Champions. Eso es lo que tratará de aprovechar el Espanyol, que quiere dedicarle una victoria a su director deportivo Fran Garagarza y al fotógrafo Carlos Mira en la visita esta noche (21.00 horas) de un conjunto de Marcelino con un gran poderío ofensivo y que podría incluso luchar por LaLiga.

Se aferra el cuadro de Manolo González a su fortín, un RCDE Stadium donde tan solo ha logrado ganar el Real Betis -con un penalti fallado por Javi Puado en el último segundo- y donde hoy tendrá lugar una campaña en favor de la adopción de perros y de sensibilización en contra del abandono animal. Once perros del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) saltarán al campo junto a los futbolistas del Espanyol para "promover la adopción, la tenencia responsable y la colaboración con las protectoras de animales de nuestro entorno".

Jofre Carreras presentó la tercerá edición de la campaña 'Los Pericos No Abandonan' / RCD ESPANYOL

Volviendo a lo deportivo, los blanquiazules quieren olvidar cuanto antes el tropiezo en Vitoria -donde cuajaron una gran segunda mitad que fue insuficiente para sumar- y marcharse al último parón del año impulsándose en la tabla y consolidándose en esas plazas europeas en las que se encuentra desde hace varios encuentros.

Tres bajas

Y es que el Espanyol llega a la 12ª jornada en la sexta posición, tras cinco victorias, tres empates y tres derrotas. Derrotar a todo un Villarreal -tercero con cinco puntos más- supondría un chute de moral enorme para el equipo revelación de LaLiga, que de momento sigue soñando con cotas más altas que la salvación mientras los números, el juego y las sensaciones no digan lo contrario.

Eso sí, a la dificultad propia del choque se le suman tres bajas de peso que alterarán los planes de Manolo González. A la ausencia ya conocida de Javi Puado, se le añaden este sábado las de Carlos Romero y Ramon Terrats. Cedidos por el Villarreal, ambos cuentan con la cláusula del miedo que les impedirá participar tanto hoy como en la segunda vuelta en La Cerámica, según confirmó el técnico en rueda de prensa.

Ramón Terrats (i) y Carlos Romero (d), jugadores del Villarreal cedidos al Espanyol con cláusula del miedo / Agencias

Dudas en el once

Surgen entonces varias dudas de cara al once que presentará Manolo González. José Salinas ocupará la vacante en el lateral izquierdo, mientras que Omar El Hilali podría recuperar la titularidad en la derecha, donde se había afianzado en las últimas jornadas Rubén Sánchez.

Con respecto al revolucionario once de Vitoria, también podría cambiar una de las bandas, con la entrada de Tyrhys Dolan, y la punta del ataque, con Roberto Fernández en lugar de Kike García, a menos que el técnico apueste por una doble punta que sí le funcionó contra el Alavés antes de la pequeña lesión del de Motilla del Palancar.

Finalmente, para la mediapunta cuenta Manolo González con dos opciones. O bien dar continuidad a Jofre Carreras en el once inicial y colocar a Pere Milla como enganche, o bien mantener al leridano en la banda e incluir a Pickel en el centro del campo para aprovechar sus pulmones en la presión alta frente a un Villarreal que, si tiene un punto débil, se encuentra en la defensa.