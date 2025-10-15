'El partido del agua', una dictadura y el Madrid: la primera hazaña del Espanyol

El amor por un equipo de fútbol no se mide únicamente en función de los títulos obtenidos, las victorias celebradas o los momentos de gloria vividos. Es un sentimiento profundo, arraigado en la identidad y en el corazón de quienes lo sienten y que trasciende los resultados deportivos. Es el caso del Espanyol, ya que sus aficionados demuestran, una y otra vez, que su compromiso con el club no dependen de los logros cosechados.

Los pericos están en las buenas, y sobre todo en las malas. No hay ninguna duda de que el verdadero amor por unos colores se demuestra en los momentos difíciles, donde es más sencillo huir que seguir acompañando con orgullo a los tuyos. Pero, aunque en la historia del Espanyol han existido situaciones complicadas, también ha habido tiempo para las celebraciones.

RCD Espanyol - Real Oviedo, final play off de ascenso a Primera division, en imágenes. / Agencias

Nos tenemos que remontar al 3 de febrero de 1929 para encontrar la primera gran alegría en las memorias pericas. Ese recordado día, el Espanyol venció en la final de la Copa de España (Copa del Rey actualmente) al Real Madrid por 2 a 1 en Mestalla en el conocido como el 'partido del agua' debido a la fuerte lluvia acontecida durante el encuentro.

Era un momento socialmente convulso, inmersos en los últimos coletazos de la dictadura de Primo de Rivera, y pese a las malas condiciones del terreno de juego, el gobernador civil obligó que se jugara el partido. Y la suerte cayó a favor del Espanyol con los tantos de Tena II y Tin Bosch. Este triunfo significó el primer título de la historia blanquiazul, pero también supuso un antes y un después para el club catalán.

No ha sido el único título copero del Espanyol, que ha levantado este trofeo en tres ocasiones más: 1939-40, 1999-2000 y 2005-06. Tiene un bonito idilio el cuadro perico con esta competición, aunque ya hace 20 años de la última alegría y en la pasada temporada se llevó un importante varapalo siendo eliminado en la segunda ronda por un equipo de Segunda RFEF.

Cabe destacar que el Espanyol también sustenta en su palmarés dos títulos de campeón de Segunda División, pero en estos casos se celebraron por que suponían el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Contabiliza además hasta seis trofeos de la Copa Catalunya, sin embargo, tiene un mal recuerdo con la UEFA, donde perdieron dos finales y se quedaron a un solo paso de la gloria.