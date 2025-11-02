¡Que no pare la fiesta!

Inmerso en una situación deportiva e institucional inmejorable, el RCD Espanyol no puede despistarse ni un segundo si no quiere despertarse del sueño en el que vive desde el comienzo de temporada. El conjunto de Manolo González buscará mantener la dinámica positiva en Mendizorroza, donde visita este domingo (16.15 horas) al Deportivo Alavés.

Viaja el Espanyol a tierras vitorianas con la moral por las nubes -y los pies en la tierra- tras las dos victorias ligueras consecutivas frente al Real Oviedo a domicilio (0-2) y al Elche en casa (1-0), en la celebración previa al 125 aniversario de la entidad. A ello se le sumó el sufrido triunfo en Copa del Rey el jueves frente al Atlètic Lleida, aunque pocas conclusiones pueden sacarse de un partido gris frente a un rival de menor entidad y en un terreno de juego algo maltrecho.

Quinto en la tabla con 18 puntos en diez jornadas, el cuadro blanquiazul -que todavía no puede contar con el lesionado Javi Puado ni con Luca Koleosho por un golpe- defenderá en Mendizorroza la plaza europea que atesora desde hace un par de partidos. Lo hará en un feudo que ya logró conquistar la temporada pasada, dando comienzo a la resurrección de un equipo que terminó salvándose y que aquel día se llevó los tres puntos con un gol de Fernando Calero.

Fernando Calero celebra el gol del Espanyol ante el Alavés el año pasado / RCD Espanyol

¿Sistema con dos puntas?

Precisamente el central vallisoletano apunta a la suplencia esta tarde, con Riedel y Cabrera como pareja de centrales escudando a Marko Dmitrovic. Un Carlos Romero en estado de gracia -goleador frente al Elche- ocupará el carril zurdo, con Rubén Sánchez como favorito por la derecha tras haberle arrebatado la titularidad a Omar El Hilali con dos grandes actuaciones.

En la sala de máquinas estará la dupla favorita de Manolo González, con Pol Lozano y Edu Expósito formando el doble pivote. La ausencia del capitán Javi Puado y la acumulación de minutos de Pickel podría suponer un nuevo cambio de sistema y regresar al famoso 4-4-2, con Kike García -que regresa a la que fue su casa con el objetivo de hacer cumplir la ley del ex- y Roberto en la punta del ataque.

Pol Lozano apunta de nuevo a la titularidad ante el Alavés / RCD ESPANYOL

Eso sí, si Manolo apuesta de nuevo por el 4-2-3-1, entrarían Urko o el propio Pickel en lugar de uno de los dos puntas. "Tengo claro el once, y el sistema te toca adivinarlo para el Fantasy, que no te lo voy a decir yo. Ahí, juégatela. Esto es como la ruleta, rojo o negro", bromeó el técnico gallego en rueda de prensa, por lo que se mantendrá la duda hasta última hora.

Dudas en banda y varias bajas en el Alavés

Y en las bandas, con Pere Milla fijo por la izquierda, la gran incógnita surge en la derecha, donde Tyrhys Dolan y Jofre Carreras se disputan el puesto. El canterano perico fue titular en el último encuentro en el RCDE Stadium y cuajó una gran actuación, pero el británico ha contado con la confianza del técnico desde el principio de temporada.

Enfrente tendrá hoy el Espanyol a un combativo Alavés que parece haberse adaptado perfectamente al estilo de juego de Eduardo Coudet y que ocupa la duodécima posición con 12 puntos. A pesar del pequeño bache que atraviesa el cuadro babazorro, Manolo González no se fía del rival. Ni siquiera teniendo en cuenta los varios contratiempos que sufre en forma de baja, sobre todo en la defensa con la lesión de Jon Pacheco y la sanción de Facundo Garcés.