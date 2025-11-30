'Palo' de Giráldez: “No voy a plantear los partidos como el Espanyol"

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, señaló este domingo, tras la derrota ante el Espanyol, que a su equipo le ha faltado “cambiar la velocidad en el último tercio del campo” para generar a un rival que le tiene tomada la medida.

“El rival se ha encontrado con el partido que quería, cortar el ritmo, poco ritmo, sin amonestaciones, sin que tuviese penalización las faltas que nos hicieron y encontrándose con acciones de balón parado en los últimos minutos”, comentó.

En rueda de prensa, el técnico celeste admitió que su equipo necesita mejorar mucho para superar “a rivales como el Espanyol, tan sólidos a nivel defensivo”.

“Creo que el rival ha venido a empatar y se ha encontrado con 3 puntos. La realidad es que de tres partidos contra ellos nos han ganado los tres. Era un partido de madurar, de aprovechar las pequeñas acciones y se ha decantado en un balón parado. Yo no voy a plantear los partidos como hace el Espanyol. Lo respeto, pero mi manera de ver el fútbol es otra”, recordó Giráldez, quien apuntó que la falta de “continuidad” en el juego como uno de los principales problemas de su equipo.

“Lo mínimo era sumar un punto porque hemos hecho más que el rival durante el partido. Nos ha faltado precisión, tenemos que seguir trabajando”, incidió Giráldez, quien subrayó que “en cositas muy pequeñitas se nos están yendo los partidos”.