Pablo Ramón: "Estoy a disposición del entrenador"

Pablo Ramón ya es uno más en la disciplina del primer equipo. El defensor balear, que disputó sus primeros minutos con la camiseta blanquiazul frente al Barça en la Copa Catalunya, ha superado por completo la lesión de ligamento cruzado anterior y se encuentra a total disposición del técnico Manolo González.

"Me han dado el alta médica, estoy en todos los entrenos y la dinámica del grupo. El otro día pude tener mis primeros minutos para sentir mis primeras sensaciones de partido y estoy a disposición del equipo y del entrenador", apuntó en rueda de prensa.

"Tras el alta médica hay un proceso. Necesito coger el ritmo de entrenos y partidos. Estoy entrenando cada día mejor para estar al ritmo que exige la competición y, cuando Manolo me dé esa oportunidad, veré mis sensaciones y cómo estoy físicamente", agregó.

Sin embargo, no será nada fácil ganarse un hueco con la pareja Marash Kumbulla y Leandro Cabrera totalmente asentada en el eje de la zaga: "El equipo está muy bien defensivamente, consolidado ahí atrás y encajando pocos goles. Necesitamos seguir en esa misma línea, adaptarme a lo que me pide Manolo, a lo que está haciendo muy bien el equipo y cuando me toque a mí poder sumar".

En ese sentido, Pablo Ramón reconoció el paso adelante del equipo en la faceta defensiva. "El equipo está muy junto, muy compacto, defiende muy bien el área y se ha notado en los partidos. No se encaja pronto como antes sucedía a menudo. Se encajan pocos goles y eso te hace estar vivo en el partido", manifestó.

Preguntado por sus puntos fuertes, el central perico explicó que "puedo aportar en salida de balón, soy agresivo y anticipo balones", y añadió confiado que "en cuanto tenga la oportunidad lo demostraré".

Tras el polémico arbitraje vivido en Mallorca, en el Espanyol existe cierta preocupación de cara al próximo duelo liguero contra el Atlético de Madrid. No obstante, Pablo Ramón se centra en el trabajo del equipo: "Un poco sorprendente lo que pasó allí [Mallorca], pero hay que centrarse en esta semana que viene un gran rival. El equipo debe salir, sea el rival que sea, a por los tres puntos. Estamos preparando el partido muy bien y no dudo que haremos un gran partido".

Por último, comparado con Raúl Asencio, el futbolista del Espanyol expuso que "es un chico que lo está haciendo muy bien, ha sabido aprovechar su oportunidad y se ha consolidado, puede ser un espejo donde mirarse".