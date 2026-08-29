Un Oyarzabal de diez frustra la primera salida del Espanyol

No pudo sumar el Espanyol en su primera salida de la temporada tras caer por la mínima en su visita al Reale Arena (2-1). Gran parte de culpa la tuvo un Mikel Oyarzabal que se puso a su equipo en la espalda y en su estreno en casa estrenó el casillero de puntos de una Real Sociedad que no había sido capaz de sumar en sus dos primeros partidos de la temporada.

Por su parte, los de Manolo González tuvieron varias caras en el partido, yendo de menos a más en la primera mitad y de más a menos en la segunda, volviendo a tener en Roberto Fernández a su hombre más destacado. El ariete blanquiazul sumó su tercer tanto de la temporada, dejando claro que se ha destapado en su faceta goleadora con un tanto de '9' puro.

Pese a tener sus momentos en el inicio de la segunda mitad, el Espanyol evidenció que tiene mucho trabajo por delante, sobre todo en la fiabilidad defensiva y en la salida de balón, que fue una vez tras otra un dolor de cabeza para los de Manolo. De hecho, así llegó el primer gol de la Real Sociedad, que a los cuatro minutos de partido aprovecharon un mal pase de Calatrava atrás para que Oyarzabal con espacio dejará solo a Barrene, que la clavó en toda la escuadra sin que Dimitrovic tuviera opción alguna de respuesta.

El gol dio todavía más ímpetu a los donostiarras, que se apoderaron de la pelota y siguieron acechando la portería perica aunque sin poder concretar nuevas opciones claras de gol. La más clara llegó a la salida de un córner, en la que Dimitrovic sacó una mano increíble que desvió el balón al larguero.

Pero a medida que iba avanzando el primer tiempo, los de Manolo se empezaban a dejar ver en ataque gracias en gran parte a la buena labor de Roberto Fernández descargando y bajando balones. Fue precisamente Roberto quien cambió por completo la dinámica del partido con un remate de delantero top a un buen centro de Javi Hernández a dos minutos del descanso.

Roberto volvió a ser goleador en el Espanyol / Javier Etxezarreta

El gol dio aire al Espanyol que salió con otra cara tras el entretiempo y se instaló lejos de su portería, aunque sin inquietar en exceso a Remiro. Pero cuando mejor estaba el Espanyol con el balón, una nueva pérdida sensible en el centro del campo dio espacio a Oyarzabal para pensar y filtrar un balón precioso para que Oskarksson volviera a adelantar a la Real.

Jarro de agua fría para los pericos, que tras el gol volvieron a verse sometidos por el control de balón de los donostiarras, que rondaron el tercero en varias ocasiones. Dimitrovic con algunas intervenciones de mérito y la falta de puntería de los atacantes locales dejaron el marcador abierto, pero el Espanyol no consiguió encontrar la manera de volver a inquietar a Remiro más allá de algún intento desde la distancia y algún córner sin efecto.

Los cambios de Manolo tampoco encontraron la revolución deseada sobre el césped y los de Matarazzo supieron dormir lo suficiente el partido como para no pasar apuros en los minutos finales.

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No pudo sumar el Espanyol en su primera salida del curso, en la que evidenció que necesita ajustar todavía muchos aspectos con balón. Siguiente prueba, la visita del Sevilla el próximo domingo.