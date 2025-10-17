Oviedo y Espanyol protestan por el partido en Miami... ¡pero la televisión lo censura!

El partido entre el Villarreal y el FC Barcelona que se disputará el próximo 20 de diciembre en Miami, Estados Unidos, sigue trayendo cola en el fútbol español. Después del cruce de comunicados entre LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en los últimos días, los equipos de Primera División decidieron ir un paso más allá y realizar una protesta conjunta en rechazo a la manera en que se han desarrollado los acontecimientos.

Los futbolistas no se oponen al partido, sin embargo, se sienten ignorados debido a la falta de transparencia, diálogo y coherencia por parte de La Liga, una situación que la propia AFE ya denunció públicamente esta semana. Además, el último episodio se produjo al no lograrse un acuerdo para fijar una fecha de reunión con el presidente de LaLiga, Villarreal y Barcelona. Una representación de capitanes los había convocado el pasado martes en la sede de la AFE, pero ninguno de ellos asistió.

Por este motivo, los capitanes de los diferentes equipos de la máxima categoría del fútbol español han apostado por una acción compartida y visible en todo el mundo. De esta manera, entre las diferentes propuestas, se han decantado por evitar disputar los primeros segundos de todos los partidos correspondientes a la jornada 9 de LaLiga EA Sports.

Ya antes del partido, la AFE señaló en un comunicado que "rechaza de manera rotunda un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales de nuestro deporte y exige a la patronal la creación de una mesa de negociación en la que se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistas y se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual".

En ese sentido, los jugadores de Oviedo y Espanyol han sido los primeros en llevar a cabo esta acción de protesta en el Carlos Tartiere. En el partido que inauguraba la novena jornada, los futbolistas de ambos equipos se han plantado sobre el terreno de juego cerca de 20 segundos para mostrar su disconformidad por las formas en las que se han producido los acontecimientos acerca el partido en Miami.

Tras este breve plantón, que no ha emitido la señal televisiva, el enfrentamiento ha empezado sin más contratiempos. Esta medida también será adoptada en todos los partidos que se jugarán este fin de semana en LaLiga EA Sports, con la excepción de los jugadores blaugranas y los futbolistas del conjunto 'groguet'.