Oviedo - Espanyol: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Oviedo y Espanyol se enfrentan este viernes 17 de octubre en el estadio Carlos Tartiere en el partido de la 9ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/2026. Te contamos a qué hora es el Oviedo - Espanyol y dónde ver el partido por televisión en España.

El Espanyol llega a este duelo en tierras asturianas con una mala dinámica de resultados pero con buenas sensaciones en el juego. El equipo perico encadena cuatro jornadas sin ganar, con dos derrotas (Real Madrid y Betis) y dos empates (Valencia y Girona).

Pese a estos últimos resultados, los de Manolo González se sitúan en la novena posición de la clasificación con doce puntos tras ocho partidos disputados en la Liga. Por el momento, tienen un importante colchón respecto a la zona de descenso, aunque el objetivo sigue siendo lograr la salvación cuanto antes.

Por su parte, el Oviedo estrenará entrenador en el duelo contra los blanquiazules. Tras sumar seis puntos en ocho partidos, los dirigentes decidieron prescindir de los servicios de Veljko Paunovic y poner a Luis Carrión como nuevo jefe del banquillo.

HORARIO DEL OVIEDO - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Oviedo y Espanyol, correspondiente a la 9ª jornada de la LaLiga EA Sports 2025/2026, se disputa el viernes 17 de octubre a las 21:00 horas en España.

DÓNDE VER EL OVIEDO - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre Oviedo y Espanyol se podrá ver en directo a través de Movistar+ LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de la LaLiga EA Sports a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.