En directo
LALIGA EA SPORTS
Oviedo - Espanyol, en directo: partido de LaLiga EA Sports, en vivo hoy
Sigue en directo y online el duelo entre Oviedo y Espanyol
Sergi Bescós I Lázaro
Oviedo y Espanyol se miden este viernes en la novena jornada de LaLiga EA Sports.
¡Salen ambos equipos al campo!
¡Se preparan ambos equipos en los vestuarios!
¡Esto empieza en nada! ¡Ganas de fútbol esta noche de viernes!
Habla Manolo González para Movistar
Palabras del míster perico antes del partido en casa del Oviedo.
''El equipo está jugando bien. Llegamos bien de confianza y convencidos de sacar de aquí los tres puntos. Hay que seguir insistiendo".
"Roberto y Kike son complementarios. Queremos gente en el área y demostrar que venimos a ganar''
15 minutos para el inicio del partido
Estamos a menos de un cuarto de hora para el inicio del partido. Ambos equipos ya calientan sobre el campo.
¡Ya tenemos 11 del RCD Espanyol!
¡Este es el 11 de los pericos! El capitán perico Javi Puado es baja por lesión. Manolo sale con dos 9 para buscar la victoria en el Carlos Tartiere.
¡Ya tenemos 11 local!
Este es el primer 11 de Luís Carrión en su estreno en el banquillo del Oviedo. Santi Cazorla es la única baja del conjunto local.
¡Vuelve la liga tras el parón!
Vuelve el fútbol en la liga EA Sports tras el parón internacional. En el Oviedo han vivido unas semanas algo movidas con la destitución bastante sorprendente de Veljko Paunovic y la llegada de Luis Carrión al banquillo. Los pericos buscan volver a ganar tras cuatro partidos sin conocer la victoria.
¡Muy buenas noches desde el Carlos Tartiere!
¡Hola Holaa Holaaa! Bienvenid@s al directo del partido entre Oviedo y RCD Espanyol correspondiente a la jornada número 9 de la Liga EA Sports
