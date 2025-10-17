Oviedo - Espanyol, en directo: partido de LaLiga EA Sports, en vivo hoy

Habla Manolo González para Movistar

Palabras del míster perico antes del partido en casa del Oviedo.

''El equipo está jugando bien. Llegamos bien de confianza y convencidos de sacar de aquí los tres puntos. Hay que seguir insistiendo".

"Roberto y Kike son complementarios. Queremos gente en el área y demostrar que venimos a ganar''