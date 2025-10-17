Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

LALIGA EA SPORTS

Oviedo - Espanyol, en directo: partido de LaLiga EA Sports, en vivo hoy

Sigue en directo y online el duelo entre Oviedo y Espanyol

Charles Pickel celebra el triunfo del Espanyol junto a Tyrhys Dolan

Charles Pickel celebra el triunfo del Espanyol junto a Tyrhys Dolan / Valentí Enrich

SPORT.es

Sergi Bescós I Lázaro

Oviedo y Espanyol se miden este viernes en la novena jornada de LaLiga EA Sports.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas