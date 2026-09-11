Osasuna - Espanyol: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Semana de tres partidos la que afronta el RCD Espanyol con las visitas a Pamplona y Vallecas (o Leganés) y el duelo en casa frente al Elche. Y pese a que Manolo González solo quiere oír hablar de un "nueve de nueve", dejó claro que el equipo debe centrarse únicamente en el duelo ante Osasuna de este sábado.

Llega el cuadro blanquiazul a El Sadar tras cosechar un empate 'in extremis' frente al Sevilla. Sufrió el conjunto perico para rescatar un punto frente a un rival que, con diez hombres más de media hora, logró adelantarse en el marcador.

Pero apareció Marcos Fernández en el 98' para sumar un empate y colocarse en duodécima posición en la clasificación con 4 puntos, tras la victoria ante el Levante y las derrotas contra Real Madrid y Real Sociedad.

Enfrente tendrá el Espanyol a un conjunto de Luis Miguel Ramis que marcha octavo con siete puntos pero con el varapalo que supuso la goleada recientemente encajada ante el Alavés. Cinco tantos recibió Osasuna en Mendizorroza (5-2) tras haber sumado dos victorias (Celta y Getafe) y un empate (Levante) en las primeras tres jornadas

HORARIO DEL OSASUNA - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Osasuna y Espanyol, correspondiente a la 5ª jornada de la LaLiga EA Sports 2026/2027, se disputa hoy sábado 12 de septiembre a las 16:15 horas en España.

DÓNDE VER EL OSASUNA - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre Osasuna y Espanyol se podrá ver en directo a través de Movistar+ LaLiga y DAZN España.

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