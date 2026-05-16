Osasuna - Espanyol: horario y dónde ver hoy por TV el partido de LaLiga EA Sports

Osasuna y RCD Espanyol se enfrentan el domingo 17 de mayo en El Sadar en el partido de la 37ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/2026. Te contamos a qué hora se juega el duelo entre Osasuna y Espanyol y dónde ver el partido por televisión en España.

El conjunto perico llega a este enfrentamiento tras reencontrarse con la victoria frente al Athletic Club de Bilbao, sellada con los goles de Pere Milla y Kike García. El Espanyol puso así fin a una terrible racha de 18 partidos sin conocer la victoria, un triunfo que permitió al equipo volver a sonreír después de muchos golpes sufridos a lo largo de este 2026.

Los de Manolo González dieron un importante paso hacia la permanencia tras la victoria frente a los ‘leones’, sin embargo, todavía deberán sumar en las dos últimas jornadas para asegurar su continuidad en Primera División. Actualmente, el equipo se encuentra dos puntos por encima de los puestos de descenso, en una zona baja de la tabla muy ajustada y con varios conjuntos implicados en la lucha por evitar la caída.

Por su parte, Osasuna llega al encuentro inmerso en una mala dinámica, con solo una victoria en los últimos cinco partidos y tres derrotas consecutivas en el campeonato liguero. El conjunto rojillo suma los mismos puntos que el Espanyol (42) y también necesita puntuar para dejar prácticamente sellada su permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

HORARIO DEL OSASUNA - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Osasuna y Espanyol, correspondiente a la 37ª jornada de la LaLiga EA Sports 2025/2026, se disputa el domingo 17 de mayo a las 19:00 horas en España.

DÓNDE VER EL OSASUNA - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre Osasuna y Espanyol se podrá ver en directo a través de Movistar+ LaLiga.

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