Osasuna - Espanyol, en directo: sigue el partido de la Liga EA Sports, hoy en vivo

Pere Milla y Kike, titulares

¡Cambio de tridente ofensivo en el Espanyol! Con este once sale Manolo en Pamplona: Dmitrovic; Omar El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Urko, Pol; Dolan, Edu Expósito, Pere Milla; y Kike García.

Los dos goleadores frente al Athletic, directos al once junto a Dolan, que vuelve tras sanción. Se quedan en el banquillo Antoniu Roca, Roberto y Rubén Sánchez. También es suplente Calero, con Riedel habiéndose ganado la titularidad.