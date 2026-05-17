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Osasuna - Espanyol, en directo: sigue el partido de la Liga EA Sports, hoy en vivo
Sigue en directo el partido entre Osasuna y RCD Espanyol de la jornada 37 de LaLiga en El Sadar
Última hora y resultado en vivo del partido de LaLiga entre Osasuna y Espanyol.
OSA 0 - 0 ESP | M. 6
¡Responde Osasuna! Internada de Rosier, nadie le frena e intenta filtrarla para Budimir. Atrapa Dmitrovic.
OSA 0 - 0 ESP | M. 5
Centro de Pere Milla que atrapa Sergio Herrera. Sin ocasiones, sin remates, pero primeros avisos del Espanyol.
OSA 0 - 0 ESP | M. 3
¡Primer acercamiento del Espanyol! La baja Kike García, transición rápida y centro de Dolan que despeja la defensa de Osasuna con apuros.
OSA 0 - 0 ESP | M. 2
Comienza dominando Osasuna. Toca y toca el cuadro local, con un Espanyol esperando atrás.
OSA 0 - 0 ESP | M. 1
¡Arraaaanca el partido en El Sadar!
¡Todo listo en El Sadar!
¡Saltan los jugadores de ambos equipos al césped! Esto lo pita Ortiz Arias.
Las cuentas del Espanyol
¡Cinco minutos para que esto arranque! El Espanyol puede salvarse hoy si:
- Gana a Osasuna
- Empata ante Osasuna; Levante y Mallorca no empatan; y Elche pierde ante Getafe
- Empata ante Osasuna; Levante y Mallorca no empatan; y Girona no gana al Atlético de Madrid
Habla Manolo
Manolo, en 'Movistar+': "Lo hablaba ahora con el míster de ellos. En la segunda vuelta hemos tenido muchos partidos para ganar o puntuar más, y la verdad que la victoria contra el Athletic el otro día te da esa tranquilidad y esa fuerza para ganar hoy. No es una cuestión de quién es mejor o peor, sino de quien entre mejor al partido, quien cometa menos errores también creo que va a ser fundamental...".
Once de Osasuna, con Víctor Muñoz
¡Y hay noticia en Osasuna! Víctor Muñoz no solo regresa a la convocatoria tras lesión, sino que va directo al once. Así sale Alessio Lisci: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Bretones; Torró, Moncayola; Rubén García, Aimar Oroz, Víctor Muñoz; y Budimir.
Pere Milla y Kike, titulares
¡Cambio de tridente ofensivo en el Espanyol! Con este once sale Manolo en Pamplona: Dmitrovic; Omar El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Urko, Pol; Dolan, Edu Expósito, Pere Milla; y Kike García.
Los dos goleadores frente al Athletic, directos al once junto a Dolan, que vuelve tras sanción. Se quedan en el banquillo Antoniu Roca, Roberto y Rubén Sánchez. También es suplente Calero, con Riedel habiéndose ganado la titularidad.
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