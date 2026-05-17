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Osasuna - Espanyol, en directo: sigue el partido de la Liga EA Sports, hoy en vivo

Sigue en directo el partido entre Osasuna y RCD Espanyol de la jornada 37 de LaLiga en El Sadar

Pere Milla celebra su gol conta el Athletic Club

Pere Milla celebra su gol conta el Athletic Club / @RCDEspanyol

Marc Marín

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Última hora y resultado en vivo del partido de LaLiga entre Osasuna y Espanyol.

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