La oportunidad de Terrats

Es complicado imaginar un mejor escenario que este arranque de Liga para el Espanyol. El equipo blanquiazul, con el objetivo de conseguir la permanencia en Primera División en la mente, ha iniciado el campeonato liguero con dos victorias y un empate que incluso permiten soñar a sus aficionados con cotas mayores.

Pero de puertas para dentro el mensaje es muy claro: los pies en el suelo, seguir trabajando y amarrar cuanto antes la salvación. Con Manolo González al frente, la plantilla perica ha dado un paso adelante esta campaña que se ha materializado en las tres primeras jornadas de liga. El Espanyol sigue invicto, y espera alargar esa condición después del partido contra el Mallorca del próximo lunes día 15.

Además, este curso, la plantilla del cuadro catalán está más equilibrada sobre el papel, con varios jugadores de garantías por posición. Tras un mercado de fichajes estival frenético, el Espanyol cerró un buen plantel con alternativas y posiciones dobladas. Una circunstancia donde sufrió más la temporada pasada por la falta de efectivos que pudieran competir al primer nivel.

Dolan marcó su primer gol con el Espanyol en un amistoso ante el Pau / ESPANYOL

En ese sentido, el último acelerón en la ventana de transferencias permitió reforzar la parcela del medio del campo. Era necesario, y se lograron las incorporaciones de Charles Pickel y Urko González de Zárate que bien seguro darán mucho al equipo. Estas llegadas se sumaron a Pol Lozano, Edu Expósito y Ramón Terrats, que precisamente tiene por delante una enorme oportunidad.

El mediocampista barcelonés llegó este verano en calidad de cedido con opción de compra procedente del Villarreal. Era todo un sueño hecho realidad para un futbolista que era aficionado del Espanyol desde bien pequeño. "Soy profesional y he venido a competir y dar el máximo. Soy socio y es mi casa, pero también tengo que demostrar", apuntó en su presentación como nuevo jugador perico.

Y ahora es su momento. Hasta la fecha, el protagonismo de Terrats está siendo reducido. Fue sustituido al descanso contra el Atlético de Madrid tras ser titular, disputó poco más de veinte minutos contra la Real Sociedad y jugó los minutos finales en el encuentro contra Osasuna. Todavía cogiendo ritmo competitivo y adaptándose al estilo perico, el centrocampista no ha podido mostrar aún su mejor nivel.

Ramon Terrats, socio y jugador del RCD Espanyol / RCD ESPANYOL

Pero, después de este parón por compromisos internacionales, se espera que Terrats, poco a poco, pueda encontrar buenas sensaciones sobre el terreno de juego y se convierta en una pieza muy importante en el esquema de Manolo González. Además, la llegada de mediocampistas más posicionales como Pickel y Urko González le permitirá jugar en posiciones más adelantadas de la medular, donde brilla más sobre todo por su facilidad para ser determinante en los metros finales.

Competencia no le faltará, pero seguro que será capaz de sacar su mejor versión para ayudar al Espanyol a cumplir con sus objetivos. Ramón Terrats tiene por delante una excelente oportunidad para demostrar todo su potencial y devolver todo el cariño de la afición dentro del campo.