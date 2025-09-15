Oportunidad de oro para el Espanyol

Pocas veces se había vivido un parón de selecciones tan tranquilo en el Espanyol. En el conjunto perico reina un clima positivo después de un excelente arranque liguero con dos victorias, contra el Atlético de Madrid y Osasuna, y un empate algo agridulce en la visita a la Real Sociedad. Los de Manolos González suman siete de los nueve puntos disputados, pero es que además las sensaciones son las de un equipo en crecimiento respecto a la temporada pasada.

Evidentemente, el objetivo del equipo blanquiazul sigue siendo la permanencia en la Primera División. El curso pasado se logró en la última jornada, con un triunfo con Las Palmas, y esta temporada se espera poder conseguirlo sin tanto sufrimiento. Con la salvación en la mente, ya hay algunos aficionados pericos que incluso sueñan con metas mayores después de este inicio tan prometedor. Eso sí, de puertas para dentro tienen claro que toca seguir trabajando e ir sumando para sellar la continuidad en la máxima categoría del fútbol español.

Un rival herido

La próxima parada del Espanyol en LaLiga EA Sports es la visita del Mallorca al RCDE Stadium de este lunes (21:00 h). El conjunto catalán buscará una nueva victoria juntos a los suyos tras el descanso por los compromisos internacionales, y así dar un paso más hacia ese final de temporada tranquilo. Y es que todos los puntos que sumas al inicio de temporada no los necesitarás después cuando más aprieta la clasificación para todos los equipos.

Delante tendrá un rival herido, que lo convierte incluso en un equipo más peligroso. El arranque de curso en el cuadro balear ha sido bastante convulso, con malos resultados sobre el terreno de juego y un ardiente conflicto dentro del vestuario por el enfado y los mensajes posteriores de su hasta ahora capitán Dani Rodríguez. Si nos centramos en el verde, el Mallorca únicamente suma un punto, logrado contra el Celta de Vigo, y perdió contra los dos 'gigantes' del fútbol español como son el Real Madrid y el FC Barcelona. Los números no son buenos, pero es evidente que no ha tenido el inicio más sencillo de Liga.

Dos viejos conocidos

Es por ello que aterrizan en Cornellà con la impetuosa necesidad de sumar los tres puntos, o como mínimo uno. Además, será el regreso de dos viejos conocidos para la afición perica. Sergi Darder, que ya ha visitado el RCDE Stadium como rival en varias ocasiones, y Marash Kumbulla. Precisamente, el central albanés fue una de las piezas claves de la permanencia del Espanyol la pasada temporada e incluso este verano tuvo opciones de regresar al equipo, aunque por una cuestión de 'timings' terminó finalmente en Mallorca.

Dudas en el once

Para el duelo contra los baleares, el once de Manolo González presenta algunas incógnitas. Una de las grandes dudas es quien acompañará a Leandro Cabrera en el eje de la zaga, aunque todo apunta a que repetirá Calero después de su buena actuación contra Osasuna. En la medular podría entrar ya como titular Urko González, futbolista muy del gusto del técnico gallego, mientras que en la punta de ataque el dilema está entre Kike García o Roberto Fernández.