Operación salida en el Espanyol

El RCD Espanyol ha empezado a perfilar la operación salida de cara a la próxima temporada con cinco despedidas ya confirmadas. El club blanquiazul anunció este viernes que Carlos Romero, Ramon Terrats, Charlie Pickel y Cyril Ngonge regresarán a sus respectivos clubes tras finalizar sus cesiones, mientras que Fernando Calero pone fin a su etapa como perico al acabar contrato y no renovar.

En el caso de los cedidos, el Espanyol quiso agradecer públicamente “su profesionalidad, compromiso y sacrificio durante esta temporada” y confirmó que “los cuatro futbolistas, una vez concluida la temporada, pondrán rumbo de vuelta a sus respectivos clubes de origen”.

La salida más sensible es probablemente la de Carlos Romero. El lateral izquierdo ha sido una de las piezas más destacadas del equipo de Manolo González y se marcha después de completar una temporada de alto nivel. El futbolista cedido por el Villarreal disputó 36 partidos ligueros, firmó seis goles y repartió tres asistencias, unos números impropios para un defensa y que le consolidaron como uno de los mejores laterales izquierdos del campeonato.

También regresa a su club Ramon Terrats, que llegó para reforzar el centro del campo y acabó participando en 29 partidos de LaLiga, con un gol y dos asistencias. El mediocentro ganó protagonismo en la segunda mitad de la temporada gracias a su despliegue físico y capacidad para equilibrar el equipo, pero seguramente no acabó de cumplir con las expectativas puestas en él.

Charlie Pickel, por su parte, deja Cornellà-El Prat tras un curso donde no logró nunca hacerse con un sitio fijo en el equipo titular. Asimismo, la etapa de Cyril Ngonge en el Espanyol también llega a su fin apenas unos meses después de su aterrizaje. El atacante belga, cedido por el Nápoles en el mercado de invierno, dejó algún destello en sus primeras apariciones, pero fue poco a poco desapareciendo en los planes de Manolo González.

El adiós a Calero

Más allá de las cesiones, el club también oficializó la despedida de Fernando Calero, uno de los futbolistas con más recorrido reciente en la entidad. El central vallisoletano cierra una etapa de siete temporadas como blanquiazul después de disputar 181 partidos oficiales entre Primera, Segunda y Europa League.

“El defensa de Valladolid, que llegó al conjunto catalán en la temporada 2019/2020, ha completado siete campañas defendiendo la camiseta blanquiazul”, recordó el Espanyol en su comunicado. El club destacó igualmente que “dio siempre muestras de su profesionalidad y se adaptó desde el primer día a su nuevo club”.

Fernando Calero, cabizbajo tras el empate ante el Levante / Valentí­ Enrich

Calero se marcha tras haber sido uno de los referentes del vestuario en los últimos años y después de participar activamente tanto en los ascensos como en las permanencias del equipo. Además de su solidez defensiva, el central aportó cinco goles durante su etapa como perico.

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“El RCD Espanyol quiere agradecerle públicamente su compromiso, dedicación y entrega desde el primer día y le desea mucha suerte en la nueva etapa profesional que pueda emprender”, concluyó la entidad catalana en su despedida oficial.