Operación '9' en el Espanyol

Con la satisfacción de lograr, aunque sea con sufrimiento, el objetivo de la permanencia en Primera División, la dirección deportiva del Espanyol ya trabaja en confeccionar una plantilla competitiva de cara al curso que viene. El reto vuelve a ser el mismo: conseguir la salvación en la máxima categoría del fútbol español pero, si es posible con menos angustia que esta temporada.

En el primer tramo del curso, la falta de gol se convirtió de una de las grandes asignaturas pendientes del conjunto perico. Sin embargo, entre la mejora del equipo, el paso adelante de Javi Puado y la incorporación de Roberto Fernández se encontró la solución en la ofensiva blanquiazul. Los de Manolo González finalizaron el campeonato liguero con 40 goles a favor en 38 partidos disputados.

La prioridad es Puado

Teniendo en cuenta los registros de este curso, parece lógico que la prioridad del Espanyol sea la renovación de Javi Puado. El delantero catalán alcanzó la cifra de 12 dianas esta campaña y se convirtió en el referente ofensivo del equipo. Finaliza contrato en junio, pero la dirección deportiva perica centra gran parte de sus esfuerzos en extender su vinculación.

Espanyol - Las Palmas: El gol de Javi Puado

En ese sentido, la ampliación de capital y la más que posible venta de Joan Garcia ayudará a presentar una oferta económicamente atractiva para el jugador. Las partes están cada vez más cerca de entenderse, aunque todavía no hay un acuerdo firme. La próxima semana será clave para llegar a un acuerdo entre ambas partes.

¿Misión imposible con Roberto?

Sin lugar a dudas, otra de las posiciones a reforzar en el Espanyol es el delantero centro. El cuadro blanquiazul encontró en el mercado invernal a un '9' de garantías como es Roberto Fernández. El ariete andaluz se ganó rápidamente el corazón de la afición perica por su garra, compromiso y, sobre todo, facilidad para ver portería. En 19 partidos con la camiseta blanquiazul, consiguió anotar seis goles, además de repartir una asistencia.

Este gran rendimiento convenció al Espanyol, que ya trabaja en su continuidad. En la cesión del delantero, se acordó con el Braga una cláusula de compra de 10 millones de euros, sin embargo, el club perico no puede afrontar este pago por su delicada situación económica. Se trabaja en rebajar este precio, pero el club portugués no va a regalar a un futbolista que se ha revalorizado con su estancia en el RCDE Stadium.

Roberto Fernández celebra su gol contra el Betis / RCD Espanyol

En cambio, no hay ninguna intención de negociar la continuidad de los otros dos '9' cedidos en el Espanyol este curso. La entidad blanquiazul no cuenta con Alejo Véliz ni Walid Cheddira, que sumaron entre ambos dos goles en liga y no tuvieron el impacto esperado sobre el terreno de juego. De esta manera, volverán a su club de origen, el argentino al Tottenham y el marroquí al Nápoles.

Kike García, muy cerca

Por otra parte, el Espanyol tiene muy encarrilada la llegada de Kike García. El veterano delantero (35 años) tiene cuerda para rato y, tras finalizar contrato con el Deportivo Alavés, todo apunta a que firmara por el club perico. Este curso, ha vuelto a demostrar que nunca se pierde el olfato goleador, sumando 13 tantos en 35 partidos. Un refuerzo para sumar gol y calidad en la faceta ofensiva del equipo.