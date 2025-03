Omar Sadik, blindado hasta 2028

El Espanyol y la dirección deportiva blanquiazul siguen demostrando que apuestan fuertemente por la cantera. La entidad perica anunció este miércoles la renovación de uno de los pilares de la Dani Jarque, el delantero del filial Omar Sadik, que vestirá la camiseta blanquiazul durante tres temporadas más, hasta junio de 2028.

El delantero marroquí de 21 años llegó cedido al Espanyol en el año 2022 para incorporarse al Juvenil A. Dado su rendimiento, el club no dejó escapar la oportunidad de adquirirlo en propiedad en verano de 2023, cuando pasó a formar parte de la plantilla del filial.

Sadik, internacional con las categorías inferiores de Marruecos, se ha convertido esta temporada en la gran referencia ofensiva del Espanyol B, donde ha disputado 26 partidos. El ariete, titular en 21 ocasiones, es el máximo goleador del equipo de Víctor Cea con nueve dianas en Segunda Federación. "Estoy muy contento de poder seguir vistiendo esta camiseta. Voy a por más goles", comentó.

Sueña con "jugar en Primera"

Además, ya se estrenó la pasada temporada con el primer equipo blanquiazul. Fue titular frente a Levante y Racing en Segunda División y contra Mensajero y Real Valladolid en Copa del Rey. Ahora, el objetivo de Sadik es debutar en Primera. "El sueño aquí es jugar en Primera División con el Espanyol, estamos cerca de eso, tengo que trabajar más y focalizarme en lo que debo hacer para llegar ahí", explicó el marroquí.

Sadik, que lleva "tres años" en el club, aseguró que se siente "uno más dentro de la familia". "No empecé bien la temporada, pero últimamente me siento muy bien con el equipo y con el staff, me ayudan mucho. Estoy contento de seguir ayudando al equipo. Me siento como en casa", concluyó el delantero tras confirmarse su ampliación de contrato, demostrando que confía en La21 para seguir creciendo como futbolista.