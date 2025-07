Omar El Hilali: "Aquellos que vienen a delinquir deberían ser devueltos a su país de origen"

Omar El Hilali, futbolista del del Espanyol, ha abordado cuestiones sensibles como la inmigración y el racismo en una entrevista concedida a 'Betevé'. El joven futbolista, nacido en L’Hospitalet de Llobregat en el seno de una familia marroquí, ha hablado abiertamente sobre su historia personal y su visión crítica respecto a ciertos comportamientos en el entorno migrante.

El defensor, que forma parte habitual del once titular del conjunto perico desde hace dos temporadas, ha rememorado los sacrificios de sus padres para establecerse en Catalunya. Su progenitor fue el primero en emigrar desde una aldea en Marruecos y, tras ahorrar lo suficiente, pudo reunir a toda la familia en España. Omar, uno de seis hermanos, creció en L'Hospitalet, donde comenzó su formación futbolística en clubes locales como el Atlético Hospitalet y el Santa Eulàlia.

Durante la conversación con 'Betevé', El Hilali compartió un episodio vivido por su madre que, según relata, ilustra los prejuicios que aún persisten: “Mi madre estaba en una tienda con mi sobrino y la acusaron de haber robado. Cuando llegué y vieron que era mi madre, todo cambió y le pidieron perdón”. A partir de esta experiencia, expresó su malestar: “No puede ser que por el hecho de que unos inmigrantes sean delincuentes lo tengamos que sufrir el resto”.

"HAY UNA MINORÍA QUE NO VIENE CON ESTA IDEA"

El jugador defendió una postura firme en relación con quienes cometen delitos tras llegar al país: “Aquellos que vienen a delinquir, que son una minoría, deberían ser devueltos a su país de origen”, señaló. A su juicio, la mayoría de las personas migrantes buscan oportunidades laborales: “La mayoría de la gente que viene aquí, no sólo de Marruecos, sino de Rumanía o de donde sea, vienen a trabajar y ganarse el pan. Pero hay una minoría que no vienen con esta idea y manchan la nuestra”.

“La gente que no sabe que soy futbolista me mira mal, como si hubiera cometido 40 delitos. Y eso nos perjudica. Omar el Hilali — Futbolista del Espanyol

En ese sentido, El Hilali fue tajante: “No sé cómo están las leyes, pero la persona que viene aquí y no venga a trabajar, tenga oportunidades y no las quiera coger, no queda otra opción que devolverlo de donde ha venido. Y eso nos duele”. También lamentó los prejuicios que arrastra incluso siendo un profesional del fútbol: “La gente que no sabe que soy futbolista me mira mal, como si hubiera cometido 40 delitos. Y eso nos perjudica. Creo que sería muy sencillo que aquellas personas que no vienen a trabajar devolverlos al país del que vengan, sea cual sea”.

Más allá de estos temas, el defensor también explicó su decisión de representar a Marruecos a nivel internacional. En marzo fue convocado por primera vez con la selección absoluta del país norteafricano. Sobre ello, afirmó: “No es ningún problema. Llegó un momento en que podía decidir con quién quería jugar. España me lo ha dado todo, he nacido aquí, pero los orígenes de mis padres hicieron que decidiera jugar con Marruecos. Y ellos están muy orgullosos”.