Omar El Hilali ya vale 30 millones

Omar El Hilali es uno de los pesos pesados dentro del vestuario del Espanyol. El lateral marroquí se ha erigido en uno de los defensas más fiables del cuadro blanquiazul, lo que le convierte en un fijo en los esquemas de Manolo González, ya sea ocupando su posición natural en el carril diestro o como tercer central en línea de cinco. Pese a algún que otro rumor sobre una posible venta en verano, el club blanquiazul seguirá contando con él una temporada más.

“Ha habido ruido, ofertas oficiales que sepamos, no. Sobre las negociaciones sobre su ampliación, no tenemos que hacer mucho porque el jugador tiene más duración de contrato de lo que se dice. El club está tranquilo con Omar El Hilali porque tiene una duración de contrato más amplia". Esas fueron las palabras de Fran Garagarza el pasado 4 de septiembre.

Valor de mercado de 15 'kilos'

El director deportivo del Espanyol dejó claro en la rueda de prensa de balance del mercado que en ningún momento temían por la marcha del canterano. Se hablaba de una duración de contrato hasta junio de 2027.

Sin embargo, las palabras de Garagarza dejan claro que el club tiene bien atado a uno de sus mayores activos, valorado a sus 21 años en 15 millones de euros, según el portal especializado 'Transfermarkt'.

En ese sentido, Omar es el futbolista del Espanyol con un valor de mercado más elevado, por delante de Koleosho (12M), Javi Puado (10) y Dolan (7). Cualquier equipo que desee fichar al prometedor lateral diestro deberá pasar por caja.

Y no por una cantidad cualquiera. Su cláusula de rescisión, hasta ayer de 25 millones de euros, se vio incrementada este lunes en cinco 'kilos' tras el debut de Omar con su selección.

Cláusula de 30 millones

El marroquí encadenaba ya tres convocatorias seguidas con 'Los Leones del Atlas', pero siempre se había quedado con la miel en los labios. Todo apuntaba a que este parón internacional de septiembre no iba a ser diferente.

Omar se quedó sin minutos frente a Nigeria y fue suplente frente a Zambia, en la que podría haber sido una gran oportunidad para disfrutar de la titularidad con Marruecos ya clasificada para el Mundial.

Y cuando parecía que iba a volver inédito a Barcelona, Omar El Hilali cumplió su sueño y debutó en los minutos finales. Sustituyó a Chibi en el 93' para dar comienzo a una etapa que, de seguir rindiendo al más alto nivel, le podría llevar a ser importante de cara a la próxima cita mundialista.

Una noticia que también esperaba con ganas el Espanyol, pues ve incrementada la cláusula de su defensor en 5 'kilos', tal y como adelantó 'BeSoccer', por lo que su precio se establece ya en 30 millones de euros.