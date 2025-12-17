Omar El Hilali: “El Rey me felicitó por la temporada del club”

El Espanyol volverá a jugar esta semana en lunes. El equipo de Manolo González visita San Mamés para la jornada 17 de LaLiga EA Sports. El equipo, que afrontará las vacaciones de Navidad quinto en la tabla pase lo que pase ante el Athletic Club, se centra en la frase de "partido a partido" y en conseguir matemáticamente el objetivo, que desde inicio de temporada era la salvación. Aun así, soñar con algo más grande parece, cada vez más, factible.

Sobre ello ha hablado este miércoles Omar El Hilali en rueda de prensa. El lateral se ha centrado en estar "enfocado al 100% y en el partido del lunes. Luego hay vacaciones, primero pensar en este partido y ya pensaremos en lo que viene. Tenemos un objetivo e iremos a ganar, como llevamos haciendo toda la temporada. Nos gustaría irnos de vacaciones con los 3 puntos".

El futbolista, apercibido de cara al derbi de inicios de enero, afirmó no estar "condicionado" para ver o no una tarjeta amarilla que le haría perderse el partido contra el Barça.

"Estoy muy bien, muy feliz por el equipo, por cómo está yendo la temporada. Hay que entrenar e ir partido a partido", declaró.

El hispanomarroquí se ha quedado fuera de la lista de Walid Regragui para la selección de Marruecos para la Copa África, pero ha asegurado que su cabeza está en el Espanyol. "A todo el mundo le gustaría haber ido, pero estoy enfocado en el Espanyol, en el partido a partido y a partir de ahí a disfrutar las vacaciones que nos las merecemos", dijo Omar, que afirmó no haber recibido explicaciones: "La última convocatoria sí hablamos un poquito, pero después de eso no me han vuelto a contactar".

De ganar en Bilbao, el equipo conseguiría la quinta victoria consecutiva en Liga y se acercaría, aún más, a las posiciones de arriba. “Nuestro objetivo ya todo el mundo sabe cuál es, tampoco es muy difícil. Venimos de sufrir mucho el año pasado. Primero el objetivo y a partir de ahí, habrá que soñar. Al final cuando todo va bien, todo el mundo está contento”.

Para él, estar en esta posición es "una alegría, creo que tampoco es lo normal. A ver, si estás en esta posición y no estás contento ya apague y vámonos. Pero tenemos un objetivo y cuando lo cumplamos estaremos tranquilos de verdad".

Además, El Hilali ha hablado de su entrenador, Manolo González, y cómo le ha ayudado en su crecimiento como futbolista: "Todo. Cuando he tenido partidos malos ha seguido apostando por mí y cuando lo he hecho bien también. Todas las personas del equipo te van a decir lo mismo: es una persona honesta, sincera, que también cuando tiene que apretar es el primero, pero cuando tiene que hacer bromas también lo es. Es el capitán de este equipo, de este barco".

Finalmente, el jugador perico ha hablado sobre su reciente encuentro con el Rey Felipe VI en un acto institucional sobre los 100 años de la ciudad de L'Hospitalet

"Él venía para estar con los vecinos de L’Hospitalet y yo fui uno de los elegidos para poder asistir a ese acto y la verdad que lo agradezco", relató. “Hablamos un poquito de todo, me preguntó por el fútbol, por la familia y pasamos un buen rato… me felicitó por la temporada del club”.