Omar El Hilali se pone a 100 con el Espanyol: "Es un sueño"

Omar El Hilali vivió una agridulce celebración el pasado sábado. El lateral del RCD Espanyol cumplió 100 partidos con la camiseta blanquiazul el día de la derrota frente al Villarreal, pero ya se centra en el próximo duelo frente al Sevilla tras un parón internacional en el que no ha sido convocado con su selección. "Forma parte del fútbol. Ahora mismo me ha tocado no ir, entonces seguiré enfocado en el día a día con el Espanyol", explicó el marroquí.

Preguntado por su centenario, Omar aseguró que "no" se esperaba "cumplir 100 partidos". "Me acuerdo del día de mi debut. Me acuerdo, exactamente contra el Albacete. Fue muy bonito, pero ya te digo, no me esperaba cumplir 100 partidos. Pero eso también es fruto del trabajo y de todo lo que conlleva eso. Y la verdad que estoy muy orgulloso", valoró.

Incidir en los puntos débiles

En declaraciones a los medios oficiales del club, definió su trayectoria como "un sueño" y deseó seguir en el Espanyol mucho tiempo. "Al final, cualquier niño que entra por la puerta de la ciudad deportiva, lo único que quiere es cumplir los máximos partidos en el primer equipo. Y yo espero seguir haciéndolo muchos años más", explicó.

Omar El Hilali, en un entrenamiento en la Dani Jarque / RCD ESPANYOL

Sobre el partido frente al Villarreal, en el que se vio a un débil Espanyol tanto en defensa como en ataque, aseguró que la plantilla ya trabaja en "incidir en las cosas que no hemos hecho bien". "Y las que hemos hecho bien, hay que seguir haciéndolas igual", destacó. "El equipo tiene la garra, tiene el competir, no dejar de luchar pase lo que pase durante el partido. Y creo que eso es una característica muy importante que hay que seguir haciendo porque nos va a llevar a ganar muchos partidos. Pero sí, hay que mejorar muchas cosas, si no seríamos perfectos", apostilló.

El próximo compromiso será de nuevo en el RCDE Stadium frente al Sevilla, por lo que la plantilla ya ha olvidado el pinchazo frente al Submarino y se centra en preparar el duelo frente a los hispalenses: "Ya te digo, eso es pasado. A partir de ahora hay que fijarnos en el Sevilla. Sabemos que es un partido muy difícil, tenemos entre ceja y ceja ese encuentro y seguramente una victoria".

La salvación y la selección

El Espanyol encadena dos derrotas consecutivas y atraviesa un pequeño bache de resultados, pero la clasificación invita al optimismo. "Estamos en una posición bonita (sextos con 18 puntos, en posiciones europeas) y sobre todo tranquila", dijo Omar, que se centra únicamente en la salvación: "Tanto el vestuario como yo estamos convencidos de que ese es el objetivo. Pensar en otra cosa de momento sería equivocarnos. Y cuando lo tengamos, ya hablaremos del próximo paso, que sería muy ilusionante".

En semana de parón internacional, Omar El Hilali no fue convocado por Marruecos tras atravesar un mal momento en el Espanyol, pero él aboga por seguir trabajando en su club: "Para mí eso forma parte del fútbol. Ahora mismo me ha tocado no ir. Entonces seguiré enfocado en el día a día con el Espanyol, con el club y dar el máximo para llevarnos la victoria el próximo partido".