ESPANYOL
Omar El Hilali: "La mejor manera de acabar la primera vuelta es con victoria"
El lateral marroquí afirmó este miércoles que la primera vuelta del equipo está siendo "muy buena"
EFE
El lateral del Espanyol Omar El Hilali afirmó este miércoles que la primera vuelta del equipo está siendo "muy buena" y apuntó que la "mejor forma de acabarla" es con una victoria contra el Levante, este domingo en el Ciutat de València.
El cuadro catalán es quinto en la tabla, con 33 puntos, pese a perder en la última jornada contra el Barcelona (0-2). Respecto al derbi, el futbolista, en declaraciones al club, indicó que el resultado fue "una lástima", aunque reivindicó que las sensaciones fueron "muy buenas y positivas".
Omar El Hilali recordó que el balón "no quiso entrar", en referencia a las ocasiones que el Espanyol tuvo contra el Barça, "pero se vio que el equipo salió con hambre y con ganas". El defensa insistió en que la "línea a seguir" es la mostrada en el derbi del RCDE Stadium.
El jugador, de todas formas, avanzó que el Levante no es partido sencillo: "Es un rival muy difícil. Juega muy bien al fútbol, pero nos tenemos que centrar en nosotros y en el día a día. Vamos paso a paso y partido a partido".
